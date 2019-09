Chitara aniversară 'Lucille', folosită de B.B. King, a fost cumpărată la licitație cu 280.000 de dolari

”Lucille”, chitara aniversară care i-a fost oferită lui B.B. King în anul 2005 de compania Gibson, a fost fost scoasă la vânzare de casa de licitații Julien's, sâmbătă, în California, fiind adjudecată pentru suma de 280.000 de dolari, arată The Guardian, potrivit MEDIAFAX.

Instrumentul i-a fost oferită cântărețului B.B. King la împlinirea vârstei de 80 de ani, în anul 2005, de compania americană Gibson. Chitara Gibson ES-345, pe care muzicianul, după cum era obișnuit, a numit-o "Lucille", a fost prima dintr-o serie limitată de 80 de exemplare.

B.B. King a folosit chitara până în anul 2009, când i-a fost furată și dusă la o casă de amanet din Las Vegas. Un colecționar de chitare a cumpărat-o de acolo, a căutat informații privind proveniența ei și i-a returnat-o lui King, mai târziu, în același an.

Aceasta a fost una dintre chitarele pe care King le-a numit "Lucille", în urma unui incident care a avut loc în anul 1949. King cânta într-o sală de dans din Arkansas, când doi bărbați care se certau au provocat o scurgere a unui rezervor de combustibil declanșând un incendiu. King a reușit să scape, dar s-a întors pentru a-și salva chitara. Ulterior, a aflat că cei doi bărbați s-au bătut în acea seară pentru o femeie, numită Lucille. Toate chitarele lui B.B. King au purtat de atunci numele "Lucille".

Prototipul ES-345 a fost evaluat la o sumă de 100.000 de dolari, fiind cumpărat cu un preț aproape triplu. Cel care a achiziționat chitara și-a dorit să rămână anonim, potrivit unui reprezentant al casei de licitații. Peste 550 de obiecte ale cântărețului au fost scoase la licitație, inclusiv fotografii, echipament audio, articole vestimentare și un ceas oferit artistului de formația U2

Multe dintre obiecte au depășit evaluările. Un inel din aur cu diamant, estimat la 8.000 de dolari, a fost cumpărat cu 16.250 de dolari.

Născut în Mississippi, muzicianul american, căruia i se mai spunea "King of the Blues" ("Regele blues-ului"), este considerat unul dintre cei mai mari chitarişti din toate timpurile şi mulţi artişti de seamă, precum Eric Clapton, spun că s-au inspirat de-a lungul anilor din muzica sa.

B.B. King şi-a început cariera muzicală în 1947. În anii '50, el susţinea, în medie, 275 de concerte pe an, iar în 1956 a susţinut 342 de concerte. În ultima parte a vieții, cântăreţul a continuat să susţină, în medie, aproximativ 100 de concerte pe an.

Recompensat cu 15 premii Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind "Every Day I Have The Blues" şi "The Thrill Is Gone", interpretate de artist la chitara lui, Lucille.

A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1987. În 1990 a primit National Medal of Arts, iar, în 2006, fostul preşedinte american George W. Bush l-a decorat cu Presidential Medal of Freedom. În decembrie 2008, B. B. King a concertat împreună cu Foo Fighters şi John Mayer la primul concert susţinut în onoarea artiştilor nominalizaţi la premiile Grammy, care a avut loc în Los Angeles.

Cântăreţul B.B. King a murit pe 14 mai 2015, la vârsta de 89 de ani, și a fost înmormântat în oraşul său natal, Indianola, din statul american Mississippi, la ceremonie participând aproximativ 500 de oameni.