Christian Ciocan REACȚIONEAZĂ după ce a fost DEMIS de Lucian Bode: 'Cred că s-a făcut lumină'

Comisarul-şef Christian Ciocan a făcut primele declaraţii, după ce ministrul de Interne, Lucian Bode, a decis să-l demită ca urmare a unui scandal izbucnit într-o secţie de Poliţie. El spune că este „atributul demnitarului să împuternicească pe funcţie şi să întrerupă împuternicirea în orice moment”. „Sunt onorat că domnul ministru Lucian Nicolae Bode a învestit încredere în mine şi m-a împuternicit pe această funcţie. Sunt onorat deopotrivă de decizia ministrului de Interne de a întrerupe împuternicirea. Este strict atributul domniei sale. Sunt un om disciplinat. Înţeleg să respect funcţiile, să respect colegii, să îmi respect atribuţiile. Cuvântul de ordine pentru mine este respect”, a declarat Christian Ciocan, pentru Romaniatv.net.

Întrebat dacă retragerea împuternicirii implică dezavantaje de ordin financiar şi o retrogradare, fostul director al Unității de Politici Publice a MAI s-a rezumat a spune: „Nu îmi pot permite să comunic nimic altceva vizavi de această decizie”, a precizat Ciocan.

De asemenea, Christian Ciocan a precizat că nu vrea să intre „în detalii” despre momentul în care a fost filmat într-o secţie de Poliţie. „Nu intru în detalii. Chestiunile excedează competenţelor mele. Sunt chestiuni vizavi de această cercetare. Cred că s-a făcut lumină. Din acelaşi respect, nu intru în detalii. Cei care mă cunosc ştiu că cuvântul respect înseamnă o acoperire totală”, a menţionat Ciocan.

Întrebat dacă e vorba de respect şi în cazul poliţiştilor care l-au oprit în trafic neavând asupra sa ITP şi RCA , fostul purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei nu a dorit să discute „această chestiune, din acelaşi respect”. „Nu intru în detalii. N-am discutat această chestiune. Nu voi discuta această chestiune, din acelaşi respect. Am plecat în această discuţie de la cum percep eu decizia ministrului Lucian Bode, iar iată că ajungem pe fel şi fel de paliere. (…) Nu am de făcut un alt comentariu decât respect. Respect decizia ministrului de Interne care mă onorează”, a afirmat Christian Ciocan. Întrebat dacă are de gând să consteste amenzile ce cumulează aproape 6.000 de lei, comisarul-șef de poliție a dat de înţeles că nu discută „absolut deloc la acest moment altceva nici măcar tangent”.

Context

Reprezentanții Sindicatului Europol îl acuză pe comisarul șef Christian Ciocan, director împuternicit al Unității de Politici Publice din MAI, că a încălcat legea prin șapte fapte. Potrivit sindicaliștilor, Ciocan i-a amenințat și a încercat să-i intimideze pe agenții de Poliție.

Vezi și: Lucian Bode, CONTRAZIS de sindicatul EUROPOL: 'Ori nu a fost niciodată într-o secție de poliție, ori nu știe'

Vezi și: ABERANT Lucian Bode e DERANJAT că polițiștii l-au filmat pe Christian Ciocan: 'Trebuie văzut de când se ocupă cu înregistrări'

Citește și: CIRC în sediul poliției: PRINS FĂRĂ ITP, acte, RCA și plăcuțe de înmatriculare, Christian Ciocan a făcut scandal în secție

Citește și: Precizările MAI în cazul Ciocan .