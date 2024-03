Cifra de afaceri a Symmetrica, liderul pieţei locale de pavele şi borduri vibropresate, a crescut cu 20% în 2023

Cifra de afaceri a companiei Symmetrica a crescut cu 20% în 2023, potrivit unui comunicat remis Agerpres de liderul pieţei locale de pavele şi borduri vibropresate.

Compania Symmetrica a înregistrat în 2023 o creştere cu peste 20% a cifrei de afaceri, impactată de strategia de extindere a companiei şi de investiţiile realizate în ultimii ani.

"În anul 2023 am resimţit acut instabilitatea mediului economic din România, mai ales în contextul în care, începând din 2020, a trebuit să gestionăm cu abilitate o multitudine de provocări. Astfel, încă din ianuarie 2023 am avut de navigat printre situaţii precum creşterea constantă a costurilor de producţie, inflaţia ridicată şi instabilitatea mediului legislativ. Mai mult de atât, încetinirea plăţilor din proiectele publice a impactat puternic activitatea întregului an", a declarat Sebastian Bobu, director executiv al Symmetrica.

Acesta a subliniat, de asemenea, că dificultăţile în ceea ce priveşte atragerea de angajaţi calificaţi şi presiunea pe costuri au fost dublate, în toamna anului trecut, şi de decizia Guvernului de eliminare parţială a facilităţilor fiscale acordate sectorului de construcţii.

"În ciuda acestor provocări, cifra de afaceri a companiei a ajuns la 260 milioane de lei (circa 52,5 milioane de euro) în exerciţiul financiar încheiat, comparativ cu 210 milioane de lei (circa 42,5 milioane de euro) în 2022. Acest lucru a fost susţinut mai ales de deschiderea unei noi unităţi de producţie, în Ovidiu - Constanţa, dar şi de modernizarea şi extinderea fabricii din Prejmer - Braşov", a subliniat Sebastian Bobu.

Symmetrica se teme de un nou val de scumpiri a materiilor prime

În ceea ce priveşte volumele comercializate anul trecut, compania a livrat peste şapte milioane de metri pătraţi / liniari de produse, cu 12% mai mult comparativ cu 2022, an în care vânzările au totalizat 6,3 milioane de metri pătraţi / liniari.

Anul trecut, compania a realizat investiţii totale de peste 20 milioane de euro. Dintre acestea, 14 milioane de euro au fost direcţionate către extinderea unităţii de producţie din Prejmer şi inaugurarea celei din Ovidiu, în timp ce alte 6 milioane de euro au fost necesare pentru dezvoltarea de parcuri fotovoltaice în 8 dintre cele 9 unităţi de producţie.

Planurile de extindere ale Symmetrica vor continua, compania anunţând că va inaugura cea mai mare fabrică din portofoliu, în urma unei investiţii importante.

În ceea ce priveşte piaţa de profil, reprezentantul Symmetrica estimează că aceasta a înregistrat o uşoară creştere anul trecut, cu circa 7%, la o valoare de aproximativ 205,4 milioane de euro.

În ceea ce priveşte anul în curs, Sebastian Bobu se declară rezervat, având în vedere că posibilele crize externe ar putea duce, din nou, la un val de creşteri ale preţurilor materiilor prime şi energiei.

"Incertitudinea economică şi geopolitică, inflaţia, ratele dobânzilor, accesul greu la creditare, instabilitatea politică şi efectele acestora asupra mediului de afaceri sunt doar câteva dintre aspectele care pot influenţa piaţa de profil în acest an. De asemenea, vedem şi o posibilă scădere a apetitului investiţional din cauza incertitudinilor. Factori precum creşterea inflaţiei şi ratele dobânzilor mai mari pot impacta negativ deciziile de cumpărare ale consumatorilor, afectând vânzările pe segmentul de profil", a spus el.

Cu toate acestea, disponibilitatea fondurilor europene, inclusiv prin Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă, ar putea fi, şi în acest an, un factor important de sprijin pentru anumite categorii de construcţii, subliniază sursa citată.

Symmetrica este o companie 100% românească, producătoare de pavele, borduri şi rigole vibropresate pietonale şi carosabile, într-o gamă variată de forme şi culori.

Prima fabrică Symmetrica a fost inaugurată în 1999 la Vereşti, judeţul Suceava, urmată apoi de unităţile de producţie de la Podu Iloaiei, judeţul Iaşi (2010) şi Bolintin Vale, în apropiere de Bucureşti (2011), Prejmer - Braşov (2012), Cociu - Bistriţa-Năsăud (2012), Mărăşeşti / Doaga - Vrancea (2018), Zimandu Nou - Arad (2021), Solca - Suceava (2022) şi Ovidiu - Constanţa (2023).

Principalele proiecte pentru care Symmetrica a livrat pavele şi borduri se numără: Arena Naţională, magazine Kaufland, Carrefour, Lidl, Penny Market, autostrada Târgu Mureş-Oradea, stadionul Steaua, cartiere rezidenţiale, ş.a. De asemenea, produsele companiei au fost folosite pentru reabilitarea de străzi, trotuare şi parcuri ecologice în Bucureşti, Iaşi, Bacău, Braşov, Târgu Mureş, etc.