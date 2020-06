Cinci pacienţi ai Secţiei Psihiatrie a Spitalului Judeţean Focşani au fost depistaţi cu coronavirus, motiv pentru care secţia se află în carantină pentru două săptămâni, potrivit news.ro.

Potrivit medicului epidemiolog al Spitalului Judeţean Focşani, Diana Stanciu, primul caz în Secţia de Psihiatrie a apărut la începutul lunii, ulterior alte 4 cazuri de COVID-19 fiind confirmate în rândul pacienţilor acestei secţii.

"Pornind de la un prim caz pe 1 iunie, confirmat cu coronavirus, am identificat contacţii. La psihiatrie e foarte greu să izolezi contacţii dintr-un salon, ei se întâlnesc şi la grupul sanitar. Am identificat contacţi din trei saloane. Am demarat ancheta şi am recomandat testarea contacţilor, din cei 28 de contacţi, 3 au ieşit pozitivi. Au fost transferaţi la Boli Infecţioase. Pe 4 iunie încă o pacientă a fost confirmată şi aceasta a fost transferată la Boli infecţioase. Am hotărât atunci testarea întregii secţii, mă refer la pacienţi”, a declarat Diana Stanciu.

Citește și: Klaus Iohannis, anunț oficial! Starea de alertă se prelungește! Se redeschid mall-urile, grădinițele private și piscinele

Toţi pacienţii internaţi la Psihiatrie, adică 51 de bolnavi, au fost testaţi. 46 dintre ei au primit deja rezultate negative, iar alte 5 teste sunt în lucru. Cu toate acestea, pentru că virusul are o perioadă de incubaţie de 14 zile, DSP Vrancea a dispus ca secţia de psihiatrie să intre în carantină pentru două săptămâni.

”Se face izolarea pentru două săptămâni a pacienţilor care sunt internaţi în această secţie. Dacă sunt confirmaţi cu COVID-19, atunci sunt mutaţi la Boli Infecţioase”, a afirmat Stanciu.

Conform sursei citate, toţi cei cinci bolnavi de la Psihiatrie sunt în stare bună şi îşi continuă tratamentul psihiatric.

Cadrele medicale şi ceilalţi angajaţi ai spitalului care lucrează în Secţia de Psihiatrie nu au fost testaţi.

În perioada în care Secţia de Psihiatrie din Spitalul Judeţean Focşani va fi închisă, cazurile noi vor fi redirecţionate fie către secţia de Terapie intensivă a Spitalului Judeţean Focşani, fie către Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, în funcţie de problemele pe care le au pacienţii.