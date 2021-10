Cinci tineri regizori îşi dispută premiile Festivalului-concurs DbutanT, care a început la Sfântu Gheorghe

Cinci tineri regizori îşi dispută premiile celei de-a VI-a ediţii a Festivalului-concurs DbutanT, care a început luni seară la Sfântu Gheorghe.

În concurs au fost înscrise 16 spectacole şi, în urma voturilor exprimate de membrii Consiliului Artistic al Teatrului "Andrei Mureşanu", în finală au intrat spectacolele "8 taţi", regizat de Irisz Kovacs, "Unde mi-e sufletul?", regizat de Norbert Boda, "Gen. Roz", regia Luiza Mihăilescu, "Hikikomori", regia Tudor Nicorici şi "Restul vieţii noastre", regizat de Alin Neguţoiu, care vor fi prezentate şi jurizate pe parcusul acestei săptămâni.

Cei cinci regizori nominalizaţi vor avea de parcurs şi o probă de creaţie colectivă la castelul Szentkereszty din Arcuş, unde vor monta câte o scenă din textul desemnat câştigător la secţiunea de debut în dramaturgie, desfăşurată în urmă cu câteva luni la Constanţa, în cadrul aceluiaşi festival.

"Este al doilea an consecutiv în care Festivalul DbutanT este realizat în coproducţie cu Teatrul de Stat din Constanţa. A început această colaborare anul trecut, când am realizat DbutanT-ul cu debutul în actorie atât la Constanţa, cât şi la noi şi din acest concurs a rezultat o triplă angajare, au fost trei tineri actori care s-au angajat, doi la noi şi unul la teatrul din Constanţa (...) Şi pentru că totul a decurs foarte bine anul trecut, am decis să facem o nouă ediţie, tot împreună, dar pentru că era vorba de debut regizoral, ca să păstrăm ordinea festivalului nostru, am optat pentru o dublă specializare şi soluţie şi am decis să realizăm şi un debut în dramaturgie", a declarat directoarea Teatrului "Andrei Mureşanu" din Sfântu Gheorghe, Anna-Maria Popa.

Astfel, a adăugat ea, în perioada 1-7 septembrie a avut loc o tabără de creaţie la Constanţa, în urma căreia a ieşit câştigător textul Corneliei Iordache, cu denumirea "Cinci tablouri la castel", care va fi montat de cei cinci nominalizaţi pentru debutul regizoral la Castelul din Arcuş.

"Cei cinci nominalizaţi la debutul regizoral, care au intrat şi în competiţie cu spectacole montate în diversitate teatre din ţară, au început deja repetiţiile la Arcuş, iar această creaţie colectivă va fi jucată în închiderea festivalului, sâmbătă, de la ora 16. După această oră, juriul va delibera şi va acorda două premii: un premiu pentru tabloul realizat în interiorul creaţiei colective şi acest câştigător va monta în stagiunea viitoare la Teatrul de Stat din Constanţa iar regizorul care va câştiga etapa de scenă în stagiunea viitoare va monta un spectacol la alegere la noi", a spus Anna-Maria Popa.

Juriul este format din Radu Afrim, Mihaela Drăgan, Eugen Gyemant, Cristian Ban şi Bobi Pricop.

Spectacolele vor fi prezentate în perioada 11-15 octombrie pe scena Teatrului "Andrei Mureşanu". Accesul publicului în sală va fi gratuit, în limita locurilor disponibile şi în funcţie de situaţia epidemiologică, urmând ca decernarea premiilor să aibă loc sâmbătă, de la ora 19, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit conducerii teatrului, festivalul DbutanT este singurul din ţară care se adresează artiştilor debutanţi.

"Fiecare ediţie este dedicată unei alte categorii artistice, astfel, ediţia întâi a fost dedicată actorilor, a doua, regizorilor, a treia, scenografilor, a patra, compozitorilor de muzică de teatru şi coregrafilor, iar cea de-a cincea, actorilor. Într-un ciclu prestabilit, ediţia din 2021 aduce în atenţia juriului regizorii debutanţi şi, în premieră, şi dramaturgii. Conceptul gândit de organizatori la iniţierea acestui program, structurat în proiecte anuale, are la bază tocmai această ciclicitate, astfel că, în ediţiile viitoare, categoriile artistice sunt reluate în aceeaşi ordine, fiind dedicate noilor generaţii de absolvenţi de facultate, master sau studii doctorale", a precizat Anna-Maria Popa.

Festivalul DbutanT 2021 este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Consiliul Judeţean Covasna.