Cinci urşi, relocaţi din Borsec în ultima perioadă; autorităţile spun că staţiunea e sigură

"Dorim să subliniem faptul că este foarte importantă pentru noi protecţia vieţii umane şi a proprietăţilor publice şi private. Depunem toate eforturile posibile ca şi turiştii care vizitează oraşul Borsec să se simtă în siguranţă. În acest scop, avem echipaje de la Jandarmerie care patrulează permanent. În acelaşi timp, în ultimele săptămâni, am reuşit relocarea a cinci exemplare de urşi. Dorim să asigurăm pe toată lumea că Borsecul rămâne o locaţie sigură şi că turiştii noştri se pot bucura în linişte şi în deplină siguranţă de facilităţile noastre", se arată într-un comunicat transmis de Primăria Borsec.



La rândul său, primarul oraşului Borsec, Mik Jozsef, a precizat că turiştii nu trebuie să se teamă că peste tot sunt urşi în staţiune şi a recomandat ca, în cazul unei eventuale întâlniri cu un astfel de animal, să nu se apropie, să nu facă fotografii sau să îi dea de mâncare.



"Să nu se gândească turiştii că acum vin şi peste tot sunt urşi şi din minut în minut vine RO-ALERT, că nu este chiar aşa. Şi încercăm să ţinem totul sunt control. Sunt urşi, ne ocupăm, deja am relocat cinci bucăţi şi în continuare vrem să facem să fie bine. (...) Au fost cazuri când în Poiana Zânelor s-au întâlnit (turişti - n.red.) cu un ursuleţ, dar altfel de cazuri nu au fost. (...) Mesajul nostru este că staţiunea este sigură, facem tot posibilul să se simtă în siguranţă. Rugămintea noastră este că, chiar dacă se întâlnesc (cu urşii - n.r.), să nu se apropie de ei şi în niciun caz să nu înceapă să facă selfie şi să le dea de mâncare. Şi să apeleze numărul de urgenţă 112", a declarat primarul Mik Jozsef, pentru AGERPRES.



Potrivit comunicatului de presă menţionat, în ultima vreme s-a observat un număr tot mai mare de urşi în zona administrativă al oraşului Borsec, animalele sălbatice putând fi observate în Poiana Zânelor şi în zona pârtiei de schi, iar ocazional şi în centrul oraşului.



"Suntem conştienţi de gravitatea situaţiei, folosim toate mijloacele legale pentru a controla fenomenul. Pentru combaterea acestui fenomen am luat măsurile prevăzute în H.G. 81/2021, adoptată de Guvernul României anul trecut: am înfiinţat echipa de intervenţie, am semnat contract cu o asociaţie de vânătoare şi cu un medic veterinar. În acelaşi timp, primăria a achiziţionat o armă de tranchilizat urşi, iar Romaqua Group a sprijinit eforturile noastre prin donaţia a două capcane şi a unei cuşti de transport", se mai arată în comunicatul citat.