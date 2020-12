Cine este 'ultrasul' George Simion, liderul partidului AUR: o viață în peluză și promotor al mișcării naționaliste

Marea surpriză a alegerilor parlamentare este reprezentată de partidul AUR, condus de George Simion. Acesta a devenit cunoscut în special datorită meciurilor echipei naționale a României, fiind inițiatorul mișcării ”Uniți sub tricolor”.

Liderul AUR are o strânsă legătură cu fenomenul ultras. Este membru cofondator al grupurilor „Honor et Patria” și „Uniți sub Tricolor”, principalele formațiuni ultra care sprijină echipa națională a României. Tot el a pus bazele revistei „Romanian Ultras”.

Într-un interviu acordat recent în Revista Ultra, George Simion a povestit primele contacte cu viața de ultras: „În 2001 am luat contact cu realitatea peluzelor românești și tot atunci am descoperit și fenomenul ultras la nivel continental. S-a întâmplat prin intermediul corespondenței pe care am purtat-o cu suporteri și colecționari din alte țări – da, era încă perioada când se imprimau fotografii de pe negative și oamenii corespondau prin scrisori.”

”Am învățat mai multe în peluză decât în toate școlile prin care am trecut. Principiile asociate vieții ultra’ sunt unele sănătoase și pot fi aplicate în viața de zi cu zi. Sloganul ”Basarabia e Romania!” a fost conceput și popularizat de oameni crescuți în peluze. E nevoie, în continuare, de susținere pentru cauzele patriotice și naționale”, mai spune George Simion, informează Gazeta Sporturilor.

George Simion este liderul mișcării ”Uniți sub tricolor”, grupare de suporteri ai echipei naționale. Din cauza acestora, România a disputat meciuri cu porțile închise pentru că ar fi lansat scandări xenofobe, însă dovezi audio în acest sens nu au existat niciodată.

Una dintre promisiunile lui George Simion este că va modifica Legea 4, cea care pedepsește drastic violențele de pe stadioane. El susține că această lege îngrădește dreptul suporterilor de a se manifesta pe stadion și a promis modificarea, dacă ajunge în Parlament.