Cineaştii Andy Serkis, Travis Knight şi Rupert Wyatt, în discuţii cu Sony pentru a regiza continuarea Venom

Cineaştii Andy Serkis, Travis Knight şi Rupert Wyatt au purtat discuţii cu Sony pentru a regiza continuarea filmului „Venom”, potrivit news.ro.

După ce „Spider-Man: Far From Home” a depăşit pragul de încasări de 1 miliard de dolari, Sony se concentrează pe continuarea filmului „Venom”. Astfel, conducerea companiei a avut întâlniri cu mai mulţi cineaşti pentru a stabili cine va regiza lungmetrajul cu Tom Hardy în rol principal.

Surse au declarat pentru Variety că actorul Andy Serkis („Longford”, „War for the Planet of the Apes”), care a regizat două lungmetraje până în prezent, şi regizorii Travis Knight („Bumblebee”) şi Rupert Wyatt se numără între cei care au purtat discuţii cu Sony. Aceleaşi surse au spus că niciunul dintre regizori nu s-a detaşat în lista preferinţelor producătorilor.

Ruben Fleischer a regizat primul film „Venom”, lansat în 2018, însă nu va reveni în acest post. El se află în prezent în postproducţie cu „Zombieland: Double Tap”.

Sony a planificat ca filmările pentru continuarea „Venom” să înceapă în toamnă, iar producţia este posibil să fie lansată în octombrie 2020.

Kelly Marcel, cunoscută pentru „Saving Mr. Banks” (2013) a scris scenariul.

„Venom”, din distribuţia căruia au făcut parte Tom Hardy, Michelle Williams şi Woody Harrelson, a generat încasări globale de 855 de milioane de dolari.

Serkis a regizat „Mowgli: Legend of the Jungle” şi „Breathe”, iar Wyatt semnează, între altele, „Rise of the Planet of the Apes” şi „Captive State”.