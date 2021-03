Cineastul britanic Kenneth Branagh va regiza un lungmetraj despre grupul Bee Gees

Cineastul britanic Kenneth Branagh va regiza un film despre grupul Bee Gees, producţie a Paramount Pictures, potrivit Variet, citată de News.ro.

Lungmetrajul va fi centrat pe evoluţia trupei britanice, de la începuturile călătoriei muzicale a fraţilor Barry, Maurice şi Robin Gibb până la punctul în care au obţinut faima mondială.

După primul single de succes, „How Can You Mend a Broken Heart”, Bee Gees a lansat sute de piese populare şi a semnat coloana sonoră a filmului „Saturday Night Fever” (1977), recompensată cu cinci premii Grammy.

Ben Elton scrie scenariul pentru filmul biografic ce nu are încă un titlu.

Un documentar despre grup, intitulat „How Can You Mend a Broken Heart”, regizat de Frank Marshall, a fost lansat recent de HBO.

Barry Gibb este singurul membru supravieţuitor al trupei şi el a fost intervievat pentru această producţie. Maurice a murit în 2003, iar Robin, în 2012.

Lungmetrajul va fi produs de Amblin Entertainment a lui Steven Spielberg, împrenă cu Graham King („Bohemian Rhapsody”) prin GK Films şi compania Sister. Barry Gibb va fi producător executiv.

Kenneth Branagh are mai multe filme în lucru, inclusiv drama „Belfast” şi „Death on the Nile” (continuare a „Murder on the Orient Express” din 2017). Cât priveşte partea de actorie, el interpretează rolul prim-ministrului britanic Boris Johnson în miniseria „This Sceptred Isle”, ce urmează să fie lansată anul acesta.

Branagh, cunoscut pentru rolurile din „Dunkirk” şi „Murder on the Orient Express”, a jucat cel mai recent în thrillerul „Tenet” al lui Christopher Nolan. Actorul nord-irlandez în vârstă de 60 de ani a fost de cinci ori nominalizat la Oscar, atât pentru interpretare („Henry V”, „My Week with Marilyn”), cât şi pentru scenariu („Hamlet”) şi regie („Henry V”, „Swan Song”).

El a câştigat un premiu Emmy pentru actor principal în film de televiziune („Conspiracy”) şi a mai fost nominalizat pentru „Shackleton”, „Warm Springs” şi „Wallander”.