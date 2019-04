Cineastul german Wim Wenders a fost şocat când a văzut incendiul de la Notre-Dame: Am trecut prin acel loc de mii de ori. Am plâns când am văzut coloana de fum

Cineastul german Wim Wenders, regizorul unui documentar despre papa Francisc, a dezvăluit jurnaliştilor de la AFP că a plâns atunci când a văzut o uriaşă coloană de fum ridicându-se luni seară deasupra catedralei Notre-Dame din Paris, unde artistul se afla pentru a asista la prezentarea unei instalaţii ce a fost vernisată la Grand Palais, informează Agerpres.

"Am plâns atunci când am văzut coloana de fum, ca mulţi oameni, pentru că înţelegeam cât de mult suntem ataşaţi de o clădire şi de ideea de pace, de linişte şi de durabilitate, ataşată la rândul ei de acest monument", a declarat cineastul, născut în 1945 într-o familie catolică din Dusseldorf.

"Am trecut prin acel loc de mii de ori", a mai spus Wim Wenders, regizorul filmului "Wings of Desire" ("Der Himmel uber Berlin"), care a locuit în Franţa în perioada 1966-1967 în timpul studenţiei sale. "Am fost în interiorul catedralei de sute de ori", a adăugat el.

"Este un edificiu care se află acolo de 800 de ani. Şi când un edificiu este mereu acolo şi când el reprezintă, de asemenea, un simbol al păcii, dacă îl vezi în pericol, atunci te simţi cu adevărat speriat, pentru că aşa ceva ne pune pe toţi în pericol", a mai spus cineastul german.

"Acest spaţiu stă mărturie pentru generaţii întregi de oameni. Această clădire 'i-a văzut' pe părinţii mei şi pe bunicii mei, 'a văzut' trecând războaie, perioade de ocupaţie, 'a văzut' întreaga Istorie, aşa că îţi lasă impresia că se află în afara Istoriei. Dar atunci când ia foc, îţi dai seama că nu mai este în afara Istoriei", a subliniat Wim Wenders, care prezintă până luni o instalaţie monumentală la Grand Palais din Paris, realizată pe baza filmelor sale.