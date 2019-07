Cineastul J.A. Bayona, cunoscut pentru 'Jurassic World: Fallen Kingdom', va regiza episoade din serialul 'Lord of the Rings'

Cineastul catalan J.A. Bayona, cunoscut pentru filme ca „Jurassic World: Fallen Kingdom”, „El Orfanato” şi „A Monster Calls”, va regiza două episoade din serialul „Lord of the Rings” produs de Amazon, scrie news.ro.

El va fi şi producător executiv al serialului alături de Belén Atienza, colaboratoarea lui.

Bayona a mai semnat lungmetrajul „The Impossible” şi a regizat două episoade din serialul „Penny Dreadful” al Showtime.

„J.R.R. Tolkien a creat una dintre cele mai inspiratoare poveşti din toate timpurile şi, ca un admirator, este o onoare şi o bucurie să mă alături acestei echipe”, a spus regizorul, citat de Variety.

Citește și: Accident GRAV în Mureș! Coliziune între un autoturism și un tren: 4 VICTIME

Serialul se află în dezvoltare, scenarişti sunt JD Payne şi Patrick McKay, şi va explora poveşti anterioare „The Fellowship of the Ring”. Este produs de Amazon Studios în colaborare cu Tolkien Estate & Trust, Harper Collins şi New Line Cinema, divizie a Warner Bros. Entertainment.

Cele trei filme adaptate după „The Lord of the Rings”, realizate de New Line Cinema şi regizorul Peter Jackson, au generat încasări totale de aproximativ 6 miliarde de dolari. Din distribuţia lor au făcut parte Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler, Sean Astin şi Orlando Bloom. Trilogia are în palmares 17 premii Oscar, inclusiv pentru „cel mai bun film” („The Lord of the Rings: The Return of the King”, 2003).