Cineastul Spike Lee a lansat un scurtmetraj-protest despre tratamentele aplicate de poliţişti afro-americanilor

Cineastul american Spike Lee a lansat un scurtmetraj-protest în care face o paralelă între felul în care pesonajul din filmul său „Do the Right Thing” (1989) a fost tratat de poliţie şi ce s-a întâmplat în cazul lui George Floyd şi Eric Garner.

Lee a lansat „3 Brothers” în timpul unei apariţii la CNN, ca parte a unui reportaj special privind protestele din Statele Unite, potrivit news.ro.

Filmul începe cu întrebarea „Will History Stop Repeating Itself?” (Se va opri istoria din a se repeta, n.r.) şi reprezintă un montaj de scene din timpul arestărilor lui Floyd şi Garner - ambii ucişi - cu scene din „Do the Right Thing”, în care personajul Radio Raheem moare în timpul unui scandal după ce este sugrumat de poliţişti.

Garner a murit în 2014, după ce a fost arestat în Staten Island (New York), iar poliţistul implicat, Daniel Pantaleo, nu a fost pus sub acuzare. Floyd a murit pe 25 mai 2020, în Minneapolis. Patru poliţişti au fost concediaţi şi doar unul a fost pus sub acuzare - Derek Chauvin, care a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd timp de aproximativ 9 minute, este acuzat de crimă de gradul trei şi ucidere din culpă de gradul doi.

Lee, care purta un tricou pe care era inscripţionat „1619” (an care marchează începutul sclaviei negrilor în SUA, n.r.), a declarat pentru CNN: „Cum poate lumea să nu înţeleagă de ce oamenii acţionează în felul în care o fac? Nu este ceva nou, am văzut asta în timpul revoltelor din anii 1960, asasinarea lui Dr. King (Martin Luther King, n.r.)... Vedem asta iar şi iar... Asta e chestia: uciderea de trupuri de culoare - pe asta este construită ţara asta. Bazele Statelor Unite ale Americii au fost puse prin furtul pământului nativilor şi genocid, împreună cu sclavie... Nu tolerez lucrurile astea, dar înţeleg de ce oamenii fac ce fac”.