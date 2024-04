Glume la PSD / Ciolacu, către Cîrstoiu: 'Dacă ai pierdut alegerile, de ce dă toată lumea în tine?' (video)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a glumit ironic, joi, pe tema șanselor candidatului PSD-PNL la primăria Capitalei, la sosirea la o întâlnire a organizației de seniori a formațiunii social-democrate.

Cătălin Cîrstoiu făcea declarații de presă pentru televiziuni, iar Ciolacu l-a abordat glumind pe seama „atacurilor” la care este supus candidatul comun PSD-PNL.

Redăm dialogul:

Cîrstoiu: - Ei, ia uite ce surpriză!

Ciolacu: - Ce faceți, dom' doctor?

Cîrstoiu: - Am venit cu metroul

Ciolacu: - Stau și mă întreb: dacă tot ai pierdut alegerile, de ce dă toată lumea în tine?

Cîrstoiu: - Asta e viața (râde)

Ciolacu: - Să răspundă cineva la întrebarea asta!

Romașcanu: „Cîrstoiu e sub atac permanent”

Cătălin Cîrstoiu se află sub un atac permanent, a precizat joi și purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, într-o conferinţă de presă la Buzău.

„Am văzut că fiecare are câte un favorit, domnul Cîrstoiu este sub un atac permanent, constatăm un atac permanent, se spune că se retrage, iese toată lumea, domnule nu se retrage, am aflat noi că se retrage, am aflat noi că nu este mulţumit de echipă. Nu, domnul Cîrstoiu cred că are profilul necesar pentru Capitală, dincolo de faptul că oamenii tind să vadă un parizer mâncat la bordură, mamă ce popular... ok, poate merge la Sectorul 5", a precizat Romaşcanu.

Liderul PSD a precizat că are încredere în candidatul propus de coaliţie, un manager care a reuşit să atragă fonduri europene importante pentru dezvoltarea unităţii spitaliceşti pe care a condus-o.

"Eu cred că un manager de spital care a adus milioane, zeci şi sute de milioane pentru acel spital, un om care are firma din 2005, este judecat că are o avere care este o zecime din averea lui Clotilde Aarmand. Haideţi să transmitem cât putem mesajele corecte şi eu cred că cursa se încheie pe 9 iunie, nu acum. Vorba domnului Marcel Ciolacu, dacă tot sunt aşa de importante sondajele, facem unul şi îl punem primar pe acela care a ieşit pe primul loc, nu mai cheltuim bani. Eu am încredere şi îmi place omul foarte mult. Nu l-am cunoscut înainte decât prin telefon, dar chiar îmi place", a subliniat Romaşcanu.