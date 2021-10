Ciolacu, despre consultările cu Iohannis: 'PSD nu e mușcata din geam'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Antena 3, că va recomanda partidului să nu participe la consultările de la Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern dacă invitația nu va fi „pe bune”.

„Trebuie să vedem întâi forma de invitație a președintelui. Dacă este una formală, ca și data trecută, eu o să recomand colegilor mei să nu mergem la Cotroceni. Nu mai are rost să mergem la o mascaradă sau unde să ni se pună cât de gravă este situația. PSD a mâncat această pâine. Am venit și ne-am asumat când l-am votat pe domnul Orban și am văzut ce a urmat și în ce dezastru am ajuns”, a spus Ciolacu.

„Noi suntem mușcata din geam și ne rugăm de PNL să vorbească cu noi? Le urăm succes”, a mai zis liderul PSD.

Ciolacu a precizat că, dacă invitaţia la Cotroceni nu va fi una formală, ci va fi ”pe bune”, atunci PSD va prezenta un program de guvernare pentru susţinerea unui guvern de specialişti. Măsurile susținute de PSD sunt aici.