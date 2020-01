Ciolacu, după ce Titus Corlăţean a atacat 'peremistele' şi 'mitralierele' din PSD: 'Atacurile nu au fost așa dure la ce potențial avem'

Marcel Ciolacu a afirmat, duminică, faptul că discursul lui Titus Corlățean, care a făcut referire la „peremismele” din partid, a fost în limita normalității și că atacurile puteau fi mai dure, subliniind că afirmația lui Corlățean nu o viza pe Olguța Vasilescu, ci a fost o figură de stil.

„În primul rând cred că am fost la aceeași conferință transmisă și înregistrată direct. Atacurile nu au fost așa dure la ce potențial avem. Chiar a fost o conferință într-o limită a normalității. N-am auzit numele doameni Olguța Vasilescu pronunțat pe această scenă pronunțat de domnul Corlățean. Sunt ferm convins că a fost o figură de stil, cu adevărat am auzit de un armament greu de mitraliere, acolo și eu am fost foarte atent. Este părerea domnului Corlățean și sunt ferm convins că dacă îl veți întreba are capacitatea să vă răspundă perfect la întrebări și să-și asume cele spuse. Nu a fost o luptă dură, o consider o normalitate”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la filiala PSD Dâmbovița, potrivit Mediafax.

Titus Corlăţean a cerut, la conferința de alegeri a PSD Dâmbovița, liderilor de partid să renunțe „la peremisme și la stilul mitralieră”. Corlăţean a atras atenția că PSD are nevoie de lideri care vorbesc corect limba română, știu și limbi străini și sunt buni comunicatori.