Ciolacu îi răspunde lui Iohannis: Vrea să fie stăpân de iobagi. Are ceva cu PSD, dar ce are cu oamenii?

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a întrebat joi ce are președintele Klaus Iohannis cu românii din localități conduse de edili de stânga, după ce social-democrații au zis că depun plângere penale împotriva premierului asupra modului în care au alocat sumele către primari și șeful statului i-a numit „frustrați” pe PSD-iști.

„Vreti sa intram intr-o sceneta de prost gust in care Iohannis doreste sa fie actorul principal? Este evident ce se intampla. Problema nu este ca are ceva cu PSD, dar ce are cu oamenii? Ce are cu romanii? Este presedintele tuturor romanilor, nu doar a celor care au votat cu Citu la Congres. Ii reamintesc ca a spus ca statul a esuat, iar seful statului este Iohannis, premier e Citu si presedintele Camerei Deputatilor e tot penelist, reprezentant al statului esuat”, a zis Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat:

„Astăzi Iohannis și Cîțu v-au trimis nota de plată pentru Congresul PNL: sărăcie, foame și frig. Iohannis și Cîțu au condamnat peste 70 la sută din populația României la cea mai cruntă iarnă din ultimii 30 de ani. Iohannis și Cîțu au ales să se poarte cu propriul popor mai rău decât dictatorul Nicolae Ceaușescu! Românii vor sta în benză și frig, pentru că acești iresponsabili și-au plătit din banii românilor funcțiile lor la Congresul PNL. Peste 150 de milioane de euro din bani publici au fost dați mită pentru primarii PNL care l-au votat la Congres pe Cîțu cu mâna la nas! Restul administrațiilor locale care au cerut disperate bani pentru încălzire, spitale și școli NU au primit bani nici de hârtie igienică. Aici a ajuns cinismul lui Iohannis și Cîțu! Aceasta este România feudală. Iohannis vrea să fie stăpân peste un popor de iobagi.

Orașele și satele vor îngheța la propriu. Nu vor mai fi bani pentru căldură. Școlile și spitalele nu vor mai avea cu ce să plătească facturile. Creșterea explozivă a prețurilor la energie și gaze, fără nicio măsură de compensare, va face ca românii, firmele românești și instituțiile publice să intre în colaps. PSD nu poate accepta acest lucru!

De aceea, vom depune plângere penală împotriva lui Cîțu! Vom merge până la capăt! Românii nu trebuie să sufere pentru că Iohannis și Cîțu s-au răzbunat că am dat jos acest Guvern. Cîțu a mai fost în pușcărie pentru beție! De data asta, trebuie să se întoarcă acolo pentru faptele împotriva propriului său popor!”