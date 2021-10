Ciolacu: Sper ca România să nu dea o tulpină nouă în Europa, 'Tulpina Cîțu'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Prima TV, că din cauza numărului record de infectări din România cu noul coronavirus, există riscul să se dezvolte o nouă mutație a SARS-COV-2. Social-democratul i-a dat și un nume.

„Eu vad ca in acest moment nu exista exemplele de urmat. Nu am avut capacitate ca oameni politici, toti pana la urma, sa scoatem exemplele corecte in aceasta perioada. Speram sa nu dam vreo tulpina noua acum in Europa”, a zis Ciolacu. Întrebat ce nume i-ar pune acestei tulpini „Tulpina Cîțu”.