Ciolacu susține legea prin care evazioniștii scapă dacă plătesc prejudiciul: Care e interesul statului român, să bage oamenii la pușcărie?

Premierul Marcel Ciolacu susține legea prin care evazioniștii scapă de închisoare dacă plătesc prejudiciul și penalitățile. Liderul PSD susține că este o măsură cerută și de magistratură, care în prezent este încărcată cu dosare cu miză mică. În plus, interesul statului este să recupereze sumele de bani, nu să trimită oamenii la închisoare.

„Avem cea mai mare evaziune din Europa? Avem. 10% din PIB. Eu nu sunt un om rău, nu am făcut rău în viața mea. M-am uitat la cifre. Credeți că am făcut eu legea? Au făcut-o magistrații. 'Suntem blocați cu dosare de evaziune de 5000 de euro, 10.000 de euro'. Ca să instrumentezi un astfel de dosar costă mai mult. Până recuperăm banii, că ne judecăm 7-9 ani de zile, sunt bani pierduți.

in cei de la ANAF, constată că e evaziune de 10.000 de euro, dacă ți-o însușești plătești cu 15% în plus. Dacă spui că nu crezi, începe urmărirea penală, pe perioada până când ești trimis în judecată poți să plătești prejudiciul, plus 25%. Dacă ai fost trimis în judecată, plătești 50%. Vrei să te și judeci și vezi după un termen sau două că pierzi procesul, plătești 100%, plus penalitățile și dobânzile.

Care e interesul statului român, să bage oamenii la pușcărie? Fapta rămâne. Dacă te-am prins că ai repetat evaziunea, te duci la pușcărie pe procedură simplificată. În șase luni ești la pușcărie. Eu m-am uitat ce am recuperat din procese? Nimic. Legile sunt neclare, fiecare care câte o crăpătură. Și a venit ANAF, au venit juriștii cu o propunere să intrăm... În toată Europa e același lucru. E campanie, iarăși începe că scăpăm penalii”, a declarat Ciolacu duminică seara la Antena 3 CNN.

Ce prevede legea

Legea prin care evazioniștii sunt scăpați de răspundere penală dacă achită prejudiciul de sub 1 milion de euro a fost promulgată. Judecătorii CCR au respins sesizarea partidelor de opoziție.

Legea are ca scop obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale.

Potrivit legii, vor constitui infracţiuni de evaziune fiscală şi se vor pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive; alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv electronice; executarea de evidenţe contabile duble folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv cele electronice.

Aceeaşi pedeapsă va fi aplicată şi pentru „folosirea de către contribuabil, cu rea-credinţă, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, în vederea creării aparenţei de legalitate a unor operaţiuni fictive sau disimulării circuitului tranzacţional real al bunurilor/serviciilor; utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale”.

Cei cu evaziune sub 1 milion de euro pot scăpa de închisoare

În aceste cazuri de infracţiuni, „dacă până la expirarea unui termen de maximum 30 zile de la finalizarea controlului efectuat de organele competente, în urma căruia se individualizează un prejudiciu datorat bugetului general consolidat de până la 1.000.000 euro, prejudiciul majorat cu 15% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, prin plată efectivă, fapta nu se pedepseşte”. În această situaţie, organele competente nu vor sesiza organele de urmărire penală.

De asemenea, tot în aceste cazuri de infracţiuni, „dacă până la primul termen de judecată, prejudiciul cauzat este acoperit integral, prin plată efectivă, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate”. „Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceste condiţii este de până la 1.000.000 euro inclusiv, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amenda”, conform legii.

„Dacă ulterior primului termen de judecată şi până la judecarea definitivă a cauzei, prejudiciul cauzat este acoperit integral, prin plată efectivă, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc cu o treime”, se mai arată în lege.