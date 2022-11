Ciolacu: Tariful maxim la energie va fi 1,3 lei de la 1 ianuarie; dacă nu se face la Guvern, o trec prin Parlament

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, că tariful maxim la energie electrică în vigoare de la 1 ianuarie 2023 va fi de 1,3 lei pe kw, menţionând că, dacă Guvernul nu va lua această decizie, o va lua Parlamentul.

"Maximum 1,3 va fi tariful dumneavoastră, chiar dacă depăşiţi 200 kw. Aceasta a fost linia roşie a noastră. Va fi în Monitorul Oficial până la 1 ianuarie, va fi în vigoare. Dacă nu se face la Guvern, o trec prin Parlament şi tot o trec până la urmă. Regularizarea se va face în februarie cu încadrarea în consum. Tariful maxim va fi 1,3. E posibil şi să scadă, să fie şi tarife mai mici", a afirmat Ciolacu, la România TV.Liderul PSD a mai explicat că sunt în jur de 8,7 milioane de consumatori, dintre care 8 milioane se încadrează în consumul de până în 255 kw pe lună şi 700.000 consumatori depăşesc acest prag."Sunt tot români care erau obligaţi, pe un anumit sistem gândit de cei care au liberalizat, de aveau un tarif de 4 lei, 7 lei, depinde. (...) Deci statul român vine cu o compensare de 1,11 lei ca tariful să fie de 0,68 lei pentru cei care consumă până în 100 kw. (...) Competitivitatea economică, în schimb, avea imens de suferit pentru că în această zonă se ajunsese ca preţul la energie electrică în România să fie mai scump decât în Germania. Nu era suficientă tehnologia din Germania, a trebuit să venim şi cu un preţ mai mare. Cu alte cuvinte, dacă am fi continuat în acest ritm, economia românească ar fi fost la pământ. Eu am fost în fabrici şi în companii mari, dar care aveau facturi de 4,5 - 7 - 7,8 lei. Toate acestea vin la 1,3 lei de la 1 ianuarie, maximum 1,3 lei", a adăugat Ciolacu.Acesta a precizat că la gazele naturale preţul este reglementat."E reglementat la gaze, sunt gaze, sunt înmagazinate, avem cu ce să le plătim, nu sunt probleme la gaze. Şi la marii consumatori, în acest moment, se fac bilaterale", a adăugat liderul PSD.El a susţinut că preţul la energie scăpat de sub control a adus la creşterea inflaţiei."Nu trebuia să aşteptăm atâta timp ca să ne lămurim o dată pentru totdeauna că îngenunchem o ţară şi o populaţie, dacă nu venim pe o perioadă determinată cu o reglementare. Acum sunt foarte supăraţi domnii traderi, dar presupun că mai sunt atacuri şi pe la mine. Există companii care au câştigat în şase luni de zile 200 de milioane de euro, traderi care până acum au avut un profit între 1% şi 3%. Ca să câştigi 200 de milioane de euro în 6 luni... Existau traderi care operau pe teritoriul României fără să poată fi găsiţi şi impozitaţi. (...) Asta a însemnat o liberalizare făcută fără cap, haotică", a mai spus Marcel Ciolacu.