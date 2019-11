Cioloș nu-l slăbește pe Arafat din pumni: Oricât de popular și competent este, nu poate să dea mereu vina pe alții

„Ați simțit că Raed Arafat v-a înșelat”? a fost întrebat Dacian Cioloș, joi seară, la Digi24. „Da. După ce am văzut acel film, ăsta a fost sentimentul meu. Și nu eu, ca persoană, ci funcția pe care am reprezentat-o la momentul respectiv”, a spus fostul premier, referindu-se la imaginile care au apărut în spațiul public săptămâna trecută legat de intervenția echipajelor de urgență în primele momente ale incendiului de la Colectiv. Filmările, realizate de ISU, au fost păstrate secrete timp de patru ani și nu au fost prezentate anchetatorilor, pe motiv că nu au fost cerute.

„Ceea ce am văzut în acel film, cel puțin în partea pe care am văzut-o, la început a fost o degringoladă totală, n-am văzut nici urmă de respectare a unui protocol foarte clar acolo și din punctul meu de vedere, așa ar trebui să acționeze un astfel de departament. Un departament nu trebuie să țină de un om, la fel cum o țară nu trebuie să țină doar de un lider”, spune președintele PLUS.

„Cred că nimeni nu e infaibilil, oricât de competent ar fi și oricât de multă susținere populară ar avea la un moment dat, nu poate să se bazeze doar pe asta ca să reclame de fiecare dată vina celorlalți și nu vina lui”, a spus Dacian Cioloș la Digi24.

„Dl. Arafat e secretar de stat. E o funcție politică, deci e și o responsabilitate politică acolo, indiferent cât de tehnocrat ar fi dânsul și indiferent cât de competent ar fi - pentru că e competent, e unul dintre oamenii recunoscuți pentru profesionalismul său și la nivel european. Dar aici nu mai e vorba de asta, pentru că un astfel de departament, atunci când funcționează doar sub comanda omului suprem are o problemă. Eu am văzut servicii de intervenții de urgență care funcționează șnur doar pe baza protocolului pe care îl învață fiecare pe de rost și știe exact ce are de făcut, fără să fie neapărat un șef care să spună fiecăruia ce să facă”, a explicat fostul premier.

Dacian Cioloș consideră că Raed Arafat poate fi destituit.

