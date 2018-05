Cioloş, de Ziua SPP: Îi felicit pe toţi lucrătorii Serviciului, pentru profesionalismul pe care l-au dezvoltat în instituţie

Fostul premier Dacian Cioloş a transmis, la 28 de ani de la înfiinţarea Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), un mesaj de felicitare pentru instituţie, afirmând că experinţa şi competenţa Serviciului sunt recunoscute la nivel internaţional, iar oficialii ONU de la New York i-au lăudat.

"Îi felicit pe toţi lucrătorii Serviciului de Protecţie şi Pază, de ziua lor, pentru profesionalismul pe care l-au dezvoltat în instituţie în ultimii ani. De experienţa şi competenţa lor recunoscute atît în ţară cât şi în instituţii internaţionale am beneficiat şi eu, alături de alţi actuali şi foşti demnitari.

Îmi amintesc că de câte ori am vizitat sediul ONU de la New York am auzit doar cuvinte de laudă de la oficialii de acolo protejaţi şi ei, de multe ori, de ofiţerii români ai SPP", a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

Serviciul de Protecţie şi Pază aniversează pe 7 mai 28 de ani de la înfiinţare.