Cioloş se pregăteşte să revină la guvernare. Modificarea Constituţiei, pe lista celor 17 măsuri urgente/ DOCUMENT

Comisia Națională de Programe și Politici a PLUS, partidul condus de Dacian Cioloş, a lansat primele propuneri de măsuri pentru o viitoare guvernare. Printre măsurile "urgente" cuprinse într-un document intitulat PLUS ACUM se numără şi o modificarea radicală a Constituţiei.

Vezi AICI documentul PLUS ACUM! (pdf)

Fostul premier Dacian Cioloş a declarat la Digi 24 că partidul pe care îl conduce a prezentat o listă de 17 măsuri urgente care trebuie luate pentru a începe "redresarea statului" și a detaliat nevoia de modificare a Constituției pentru a evita în viitor crizele politice interminabile cauzate de o neclaritățile legii fundamentale. „Să stârpim incompetența și corupția și abia apoi vom începe să recâștigăm încrederea“, a spus Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș a explicat că atitudinea angajaților care iau contact cu cetățenii este influențată de cea a șefilor lor, până la cei din ministere și parlament, care își văd interesele personale și ale partidelor din care fac parte, și nu interesul public. Fostul premier tehnocrat a arătat că este nevoie de o nouă clasă politică care să impună reforma statului și să modernizeze România, în sensul eficientizării instituțiilor și a urmăririi scopului lor principal: lucrul în serviciul cetățenilor.

„Despre asta este vorba când discutăm despre o reformă profundă a statului. Cum putem recâștiga încrederea cetățenilor? Prin profesionalism și competență. Oamenii să știe că acolo sunt puși profesioniști care să lucreze pentru cetățean, nu pentru interesele celor care i-au numit. Să stârpim incompetența și corupția și abia apoi vom începe să recâștigăm încrederea.

Avem nevoie de o reformă mai profundă și eu tot văd cum se ironizează acum ideea de «oameni noi». Le e teamă ca nu cumva să creadă cetățenii că este nevoie de altfel de oameni în politică. Este nevoie de o altă generație în politică. Noi vom face tranziția. Important este să avem oameni care lucrează în interesul cetățenilor.

Nu pot apărea schimbări de la cei care au dus statul în această situație“, a spus Dacian Cioloș la Digi 24.

Președintele PLUS a arătat că formațiunea politică pe care o conduce, acuzată de imaturitate politică, are maturitatea de a veni cu un program, intitulat PLUS ACUM, pus în dezbatere publică chiar duminică, prin care să demareze reformarea administrației, dar și o reformă constituțională.

„Avem o Constituție care nu mai este adaptată la realitățile politice și sociale pe care le trăim astăzi. Avem nevoie de măsuri de curățare și de igienă. O parte dintre ele le-am anunșat astăzi, cu colegii de la PLUS, ca să arătăm că știm ce avem de făcut, că știm ce vrem să facem, dar lucrurile pot fi făcute în condițiile în care avem o majoritate în Parlament.

PLUS are maturitatea de a spune ce trebuie făcut pentru România, nu pentru a păstra interesele parlamentarilor. Avem maturitatea de a pune pe masă un program, cu măsuri imediate, cu ceea ce ar trebui făcut. Am lansat astăzi acest program, PLUS ACUM, în care arătăm o parte din măsurile urgente care ar trebui puse în aplicare de un viitor guvern. Arătăm că știm ce avem de făcut, că suntem gata să ne asumăm guvernarea, dar e firesc să dorim să avem o majoritate. Un guvern guvernează cu sprijin în Parlament, pentru că așa este construită democrația, nu guvernează de capul lui. Noi am trăit această experiență în 2016, când aveam de gând să venim cu un proiect de reformă pentru administrația publică ale cărei rezultate le vedem: incompetență, corupție, politizare, birocratizare. Ni s-a spus foarte clar atunci: «Lăsați-o baltă! E an electoral, nu asta e prioritatea noastră!». Guvernul PSD ALDE a putut face toate mizeriile pentru că a avut o majoritate. Cu majoritatea asta să guvernăm și să schimbăm România?“, s-a întrebat retoric Dacian Cioloș, răspunzând la întrebarea de ce nu ar intra la guvernare în cazul căderii Guvernului Dăncilă.

Totodată, președintele PLUS a arătat de ce este nevoie de o reformă constituțională, care nu poate fi realizată fără a avea o majoritate stabilă și un Parlament responsabil, în condițiile în care legea fundamentală, în forma sa actuală, nu este suficient de clară și acoperitoare pentru a rezolva crizele politice și conflictele din instituții.

„Probabil că la vremea respectivă (când a fost formulată, n.r.), Constituția a fost adaptată. În momentul de față, este clar că nu mai este adaptată. Nu știm care sunt clar responsabilitățile președintelui în raport cu puterea pe care i-o dau cetățenii, nu e clar în ce fel își asumă responsabilitatea Guvernul în momentul în care face lucruri care nu mai sunt acceptate de populație. În ce fel poți trimite acest Guvern la plimbare? Nu este clar nici acest raport de forțe între Parlament și președinte. Avem acum un arbitru, Curtea Constituțională, care devine tot mai mult un jucător, pentru că a făcut interpretări care au trecut dincolo de ceea ce spune Constituția și asta pentru că Constituția nu este suficient de clară.

În mod clar trebuie să modificăm această Constituție. În primul rând trebuie clarificat rolul președintelui și puterea sa în raport cu Parlamentul. Această republică așa-zis semiprezidențială trebuie să fie semiprezidențială sau semiparlamentară. Altfel spus, când se ajunge la o criză politică și este clar că este foarte dificil să formeze Parlamentul o majoritate, care să formeze un Guvern în interesul României și cu viziune, președintele și o parte din partide, chiar dacă nu toate, să poată să decidă dizolvarea Parlamentului. La fel, Parlamentul să fie clar că împarte puterea cu președintele, iar atunci când amenință președintele cu suspendarea, cerând demiterea lui prin referendum, dacă acel referendum e respins de populație, președintele să poată dizolva Parlamentul care a provocat referendumul și pe care l-a pierdut. Atunci trebuie să plece acasă, iar președintele trebuie să cheme cetățenii la vot pentru un Parlament care să fie relegitimat.

Parlamentul trebuie să lucreze cu președintele, așa cum Guvernul evident că lucrează cu Parlamentul. Vedeți unde ne duce acest conflict permanent între președinte și premier. Nu este sănătos. Într-o democrație, e firesc să ai în anumite situații un guvern cu o majoritate care să difere de culoarea politică a președintelui, dar Constituția trebuie să permită celor două instituții să lucreze. În momentul de față apar blocaje pentru că nu este firesc ca un prim-ministru să-l oblige pe președinte, sau mai rau, un ministru de Justiție să-l oblige pe președinte să ia anumite decizii pe care președintele nu vrea să și le asume pentru că are un mandat în spate. Președintele trebuie să aibă instrumentele prin care să poată spune nu atunci când își asumă o decizie“, a exemplificat Dacian Cioloș o parte din problemele pe care le ridică actuala Constituție și care impun reformarea legii fundamentale.