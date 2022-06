Ciprian Ciucu l-a citit pe Nicușor Dan: Nu e un primar poet. Are o mare problemă

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, susţine că primarul Capitalei, Nicuşor Dan, nu este un primar poet, precizând că îşi dedică extrem de mult timp în Primărie, ştie în amănunt foarte multe lucruri la nivel de detalii. Ciucu a precizat că problemele lui Nicuşor Dan sunt că nu îşi controlează propriul aparat, nu are o echipă în spate şi ia greu decizii. Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, dacă primarul Capitalei, Nicuşor Dan, este un primar poet.

“Primarul Capitalei nu este un primar poet. Este un primar bine intenţionat la nivel de principii şi ce vrea să facă nu prea ai ce să-i reproşezi, care are o mare problemă de management şi leader ship. Managementul înseamnă că trebuie să te ocupi de chestiuni cu prioritate, care stau să cadă pe tine, sunt foarte importante, iar leader-ship înseamnă să vii cu anumite viziuni care să fie comune în tot oraşul şi să-i încolonezi în spatele tău pe ceilalţi primari. Dar nu e un primar poet. Omul ăsta dedică extrem de mult timp Primăriei generale şi asta pot să vă confirm, ştie în amănunt foarte multe lucruri, deci la un nivel de detalii în care aţi fi uimiţi să vedeţi pe dosare cât de bine stă, care nu-şi controlează propriul aparat, care nu are o echipă în spate să îi pună viziunea în aplicare şi care are probleme de productivitate. Şi mai are o problemă, ia greu decizii. Dar la nivel uman şi principial, dacă Nicuşor Dan ar reuşi un pic mai mult să-şi facă ordine în propria primărie, mi se pare şi puţin târziu, că eu mi-am făcut ordinea în propria primărie în primele şase luni de mandat.....”, a declarat Ciprian Ciucu.