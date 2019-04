Ciprian-Constantin Șerban: Sănătatea este o prioritate a guvernării noastre

În declarația sa politică: ,,De Ziua mondială a sănătății este important să punem în evidență faptul că sănătatea este o prioritate a guvernării noastre prin realizarea creșterilor salariale din domeniu, și prin implementarea unor proiecte solide de infrastructură medicală ce se află în perspectiva noastră imediată“, deputatul nemțean Ciprian-Constantin Șerban transmite următorul mesaj:

,,Duminică 7 aprilie am celebrat Ziua mondială a sănătății. Marcarea acestei zile a fost propusă de Organizația Mondială a Sănătății încă din 1948, devenind zi oficială începând cu anul 1950. În acest an, tema propusă de Organizația Mondială a Sănătății este acoperirea universală a unor standarde de sănătate pentru toți și oriunde: «Universal health coverage: everyone, everywhere», un sloganul ce prevede «Sănătate pentru toți!»“.

Ciprian-Constantin Șerban menționează în continuare: ,,Printre prioritățile Guvernului României și ale Coaliției de guvernare se află în mod cert domeniul sănătății. Prin tot ceea ce facem vom sprijini acest domeniu cheie pentru viața românilor și pentru societatea noastră aflată în dezvoltare. Un progres major în domeniul medical din România îl reprezintă creșterile salariale, adică acordarea unor remunerații salariale în acord cu pregătirea și eforturile depuse de medici, proiect ce a reușit să elimine inegalitățile anterioare și care denotă faptul că domeniul sănătății este una dintre cele mai mari priorități ale guvernării noastre. Între pilonii principali ai bugetului pe anul 2019, se află prevăzute investiții în tehnica medicală, aparatură și realizarea necesităților din infrastructura medicală pentru ca acest domeniu vital să performeze. Este clar că avem în continuare nevoie de stabilitate și continuitate în domeniul politicii medicale și de strategii permanente de punere în aplicare a unor proiecte solide pentru modernizare și pentru oferirea unui standard de educație medicală și prevenție, proiecte care se află în perspectiva noastră imediată.

Este necesar ca vorbind de Ziua mondială a sănătății să fim solidari cu inițiativele legislative pe care coaliția le aduce pentru o îmbunătățire majoră a vieții medicale din România, lucruri care nu s-au făcut în guvernările precedente. România este un stat care își respectă cetățenii, motiv pentru care au fost alocate creșteri substanțiale în domeniul sănătății pentru achiziționarea de echipamente moderne în spitale, pentru asigurarea unor programe importante de sănătate publică precum testarea prenatală a femeilor gravide, de screening a diabetului zaharat tip I sau a unor forme de cancer. De vreme ce țara noastră are nevoie de noi resurse umane, o altă prioritate a noastră este și creșterea natalității și reducerea decesului prenatal, în această politică de sănătate publică intrând și proiectul „Mama și copilul”, pentru care vor fi achiziționate aproximativ 1000 de incubatoare noi pentru a oferi prematurilor o șansă în plus la viață sau cel puțin șanse egale cu cele ale unui prematur născut într-o țară europeană bine dezvoltată.

Tot cu ocazia Zilei mondiale a sănătății trebuie să aducem în discuție statisticile îngrijorătoare ce arată creșterea ratei infarctului miocardic acut în cadrul populației tinere prin creșterea obezității, sedentarismului și a fumatului încă din adolescență. Pentru a reduce această tendință negativă este nevoie de strategii de promovare națională a sportului în școli, dar și campanii ce vizează informarea populației despre efectelor nocive pe care le are fumatul pe termen lung asupra sănătății. De asemenea, este nevoie pe viitor de o educație solidă și corectă privind vaccinarea, în încercarea de a contracara diferitele tendințe din societate și de poziționare față de acestea“.

Ciprian-Constantin Șerban conchide: ,,Proiectele noastre din domeniul sănătății sunt o certitudine că viața din spitalele românești va fi mai bună, iar românii vor fi tratați în viitorul apropiat la aceleași standarde ca în țările din Europa de Nord. Să acordăm sănătății în fiecare zi aceeași atenție și prioritate!“, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.