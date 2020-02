Ciprian Florescu este candidatul PSD la Primăria municipiului Târgu Jiu

Fostul prefect al judeţului Gorj, Ciprian Florescu, vicepreşedinte al PSD Gorj, este candidatul formaţiunii politice pentru Primăria Târgu Jiu, el fiind prezentat de către conducerea partidului, joi, într-o conferinţă de presă.

Ciprian Florescu a declarat că porneşte în această bătălie cu încrederea că oamenii şi cetăţenii din Târgu Jiu care îl vor susţine vor găsi în el un candidat care poate să schimbe faţa municipiului Târgu Jiu în bine.

"Am convenit, împreună cu conducerea PSD Gorj, vom forma acea armată, acel colectiv care va ataca în perioada următoare tot ce înseamnă nevoi ale cetăţenilor, priorităţi ale comunităţii din Târgu Jiu, proiecte care au fost lansate, implementate şi finalizate şi care cer continuitate, dar şi proiecte pentru următorii doi ani. (...) Eu îmi doresc, pentru că este o mare responsabilitate în spatele meu, să câştig această competiţie. Ceea ce este de înţeles din capul locului este că nu voi putea să fac acest lucru decât dacă am cu adevărat aceşti oameni (echipa de conducere a PSD Gorj şi PSD Târgu Jiu - n.r.) lângă mine. Şi aşa cum am spus şi mai devreme, premisele sunt cât se poate de bune, plec în această bătălie electorală cu toată încrederea că oamenii care vor veni să mă susţină şi cetăţenii din municipiul Târgu Jiu vor găsi în mine candidatul care să poată să schimbe faţa municipiului Târgu Jiu în bine", a spus Florescu.

Ciprian Florescu a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, prefect şi, pentru o scurtă perioadă de timp, secretar de stat. El va candida împotriva actualului edil din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, liderul organizaţiei municipale a PNL.