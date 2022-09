Circa 3.000 de voluntari din Dolj s-au înscris pentru acţiunea 'Let's Do It, Romania!' de sâmbătă

Circa 3.000 de voluntari din judeţul Dolj s-au înscris pentru a participa la acţiunea de curăţare a deşeurilor din arealele naturale care va avea loc sâmbătă, 17 septembrie.

"La această a 13-a ediţie se preconizează că vor participa circa 190 de ţări de pe tot globul. În Dolj, până la această oră, avem circa 3.000 de voluntari înscrişi, dornici să participe la această activitate. Avem înscrise 14 UAT-uri, alături de şcoli gimnaziale, şcoli tehnice. În Craiova avem patru zone de curăţenie propuse, dar în funcţie de numărul de voluntari înscrişi pentru activitatea de curăţenie din zona periurbană a oraşului vom decide dacă vom propune la cele patru zone sau la o singură zonă", a spus Iulian Tănase, coordonatorul acestui proiect în judeţul Dolj, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a mai afirmat că în Craiova activitatea este coordonată prin Proiectul "Craiova curată", prin care se desfăşoară mai multe activităţi în domeniu, potrivit Agerpres.

"Din februarie anul acesta, noi, organizaţia, am iniţiat un proiect prin care ne dorim să îmbunătăţim rata de colectare selectivă pe raza municipiului Craiova prin educarea tinerilor din licee. Astfel, din februarie până în prezent am susţinut ateliere de eco-responsabilitate pentru circa 800 de liceeni, am instalat 11 coşuri de colectare pet-uri în licee, în 11 licee, am construit plute din pet-uri, am iniţiat dezbaterile 'green debate'. Partenerii proiectului 'Let's Do It, Romania!' în judeţul Dolj sunt ADI ECODOLJ şi firmele Ecosud Craiova, Iridex şi Salubritate Craiova", a mai spus Iulian Tănase.

Directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de Gestionare a Deşeurilor - ECODOLJ, Adela Plăcintescu, a afirmat că până în urmă cu trei ani la nivelul judeţului nu era infrastructura pentru ca oamenii să poată colecta selectiv deşeurile, însă în acest moment există, iar fenomenul abandonării deşeurilor ar trebui să fie din ce în ce mai redus.

"Ce facem noi acum în ziua curăţeniei, mergem şi încercăm să tragem nişte semnale de alarmă şi, prin puterea exemplului personal, să marcăm nişte momente pentru cetăţeni şi pentru unele autorităţi. Oricum, în ultima perioadă lucrurile s-au mişcat, în sensul că se vede clar că avem o evoluţie de cantităţi de deşeuri reciclabile de 1.000 tone deşeuri reciclabile pe lună, avem o rată de colectare a deşeurilor în creştere, or chestiunile acestea nu se pot întâmpla peste noapte. Iar noi ca autoritate, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, care reprezintă toate UAT-urile din Dolj pe segmentul acesta de salubrizare, suntem implicaţi activ în orice acţiune de acest gen care apare. Că este 'Let's Do It, Romania!' acum, că avem proiectul finanţat de Ministerul Mediului 'Curăţăm România', că vin ONG-uri şi ne cer sprijinul pentru activităţi de conştientizare, de promovare a principiilor colectării separate chiar şi de colectare de deşeuri abandonate acolo unde e cazul, cum putem îi ajutăm: financiar, cu saci, cu mănuşi etc. Ideea este că toţi actorii pe zona de salubrizare am început să fim foarte implicaţi şi sper să se vadă rezultatele în timp", a spus directorul ADI ECODOLJ.

"Let's Do It, Romania!" este un proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din arealele naturale într-o singură zi. "Let's Do It, Romania!" face parte din initiaţiva globală "Let's Do It World!", alături de alte 190 de ţări din întreaga lume, una dintre cele mai mari mişcări de voluntariat din lume.