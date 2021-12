Ciucă 'al nostru', avertizat în termeni duri de un lider PNL: 'Te-am susţinut, poate ne bagi şi pe noi în seamă, dar nu suntem atât de insistenţi'

Preşedintele PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, că el se simte într-o guvernare PSD, în contextul în care social-democraţii au cele mai importante ministere în Guvern şi cu cei mai mulţi bani. Despre relaţia cu premierul Ciucă, el a arătat că partidul îi mai dă ceva timp, precizând că încă nu a reuşit să vorbească cu el, relatează News.ro.

Despre nemuţumirile din PNL legate de modul în care au fost împărţiţi banii în bugetul pe 2022, Ciprian Ciucu a arătat că ”este o oarecare nemulţumire”.

”Acum la ce vă aşteptaţi? Când toate ministerele importante sunt la PSD şi ministrul de Finanţe este de la PSD, vă aşteptaţi la altceva? Eu mă simt ca într-o guvernare PSD, nu ştiu de unde surpriza. Nu mă aşteptam la altceva. Nu cred în colaborări corecte între partenerii de coaliţie, în România. Fiecare îşi maximizează şansele”, a spus Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a afirmat că încă nu a vorbit cu premierul Nicolae Ciucă, însă ”PNL încă îi mai dă ceva timp domnului premier, pentru că are o agenda plină”.

”Acum sunt unii foarte băgăreţi, şi unii ca noi care au nişte aşteptări, te-am susţinut, poate ne bagi şi pe noi în seamă, dar nu suntem atât de insistenţi.. Îţi dau telefon o dată, a doua oară, a treia oară, după aia e clar că nu vrea să mă vadă, dar şi sprijinul politic va fi în consecinţă”, a comentat Ciucu, precizând că s-a întâlnit cu Nicolae Ciucă vinerea trecută, la întâlnirea cu primarii de municipii, şi este un dialog institutional între ei. ”Aşteptăm ca Guvernul să facă ce a promis primarilor, aştept să văd ce proiecte are pentru Bucureşti”, a mai spus acesta.

Despre noua guvernare cu PSD, Ciucu a arătat că ”s-au mişcat foarte bine” cu proiectul bugetului pe 2022.

”Eu, ca primar, sunt încântat că am putea avea buget până la sfârşitul anului, pentru mine contează mai puţin cum arată ci să fie. Voi putea veni cu propriul buget. Am mai mult timp să îmi fac proiectele”, a arătat Ciucu, adăugând că anul trecut am avut bugetul în aprilie. ”Faptul că am putea avea buget, ce să zic, felicitări Guvern, nu pot decât să fiu încântat”, a spus el.