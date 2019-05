Clasament Airhelp: Aeroportul Otopeni, locul 129 din 132 de aeroporturi din lume; TAROM, locul 55 din 72

Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti este plasat pe locul 129 din 132, într-un top realizat de AirHelp la nivel mondial, în timp ce TAROM, operatorul român de transport aerian, ocupă locul 55 din 72, se arată într-un comunicat remis agerpres.

AirHelp, cea mai mare organizaţie din lume care se ocupă de drepturile pasagerilor companiilor aeriene, publică anual clasamentul care evaluează companiile aeriene şi aeroporturile din toată lumea, în baza datelor despre calitatea serviciilor, punctualitatea decolărilor şi aterizărilor, gestionarea reclamaţiilor pasagerilor, precum şi oferta în ceea ce priveşte zona de retail şi produsele disponibile, luând în considerare atât serviciile la bord cât şi după aterizare.Cea mai bine cotată companie aeriană în clasamentul AirHelp Score 2019 este Qatar Airways, lider şi în 2018, datorită punctualităţii şi coerenţei în procesarea eficientă a reclamaţiilor.TAROM se situează pe poziţia a 55-a (faţă de 49 în 2018) din 72 de operatori la nivel internaţional. Compania aeriană a obţinut 8 pentru calitatea serviciilor (fiind printre primele clasate din acest punct de vedere), 7.3 pentru punctualitate şi doar 3.9 pentru procesarea cererilor de despăgubire solicitate de către pasageri (la acest capitol fiind printre companiile aeriene cu cel mai mic scor).Dintre cele 132 de aeroporturi analizate, pasagerii au beneficiat de cea mai bună experienţă în Aeroportul Internaţional Hamad, Aeroportul Internaţional Tokyo-Haneda şi Aeroportul Internaţional Atena. Acestea s-au clasat pe primele locuri încă de la primul AirHelp Score.Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni, principalul aeroport al României, a fost clasat pe locul 129 din 132 (faţă de 116 din 141 în 2018). Otopeni a obţinut 6 puncte la punctualitate, 6.1 la calitatea serviciilor şi 6 punte la calitatea serviciilor de vânzare cu amănuntul, scorul total fiind de 6.03.Ministrul român al Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a declarat, recent, foarte nemulţumit de ceea ce a găsit într-o inspecţie inopinată la aeroportul Otopeni, la finele lunii aprilie."Am efectuat în această dimineaţă (joi - n.r.) o vizită inopinată în principala poartă de intrare a României şi anume Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni. Am primit numeroase sesizări din partea pasagerilor nemulţumiţi de ceea ce văd în acest aeroport. La faţa locului am găsit o mizerie de nedescris în toalete, ziduri rupte, igrasie. Problema scărilor rulante este aşa cum mi-au semnalat-o românii. Scările rulante care ar trebui să deservească pasagerii cu dizabilităţi nu funcţionau, lifturile, la fel", a scris Cuc pe pagina personală de Facebook în 25 aprilie.Ministrul a susţinut că lipsa investiţiilor este vizibilă, deşi această companie are un buget generos."Zilnic, prin acest aeroport trec zeci de mii de pasageri care se lovesc de aceste lucruri. La plecări nu există niciun scaun. Pasagerii sunt nevoiţi să stea pe marginea scărilor şi pe pervazul geamurilor. Mizeria şi delăsarea pe care le-am găsit aici arată un management defectuos. Arată lipsa unui bun gospodar care să conducă această companie", a mai scris el.Consiliul de Administraţie al aeroportului a decis, în aceeaşi, zi, demiterea directorului general, Gabriel Stoe.