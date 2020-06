Claudiu Manda, prima REACȚIE după ce a fost SURPRINS la chef în plină stare de ALERTĂ: Cei cu drona au avut aprobare să filmeze? Amenda e de 500 de milioane

Europarlamentarul Claudiu Manda a făcut primele declarații după ce a fost surprins la cheful unui primar din Dolj. Manda recunoaște că a fost acolo, însă spune că nu a zăbovit și că a respectat toate normele de distanțare socială.

"A fost un eveniment în spaţiu liber şi s-a păstrat distanţa socială înseamnă că am fost acolo. Nu vorbim de un primar din judeţul Doj, vorbim de un prieten de-al meu care este finul meu. Mi-a spus că s-a întâlnit un grup de prieteni înainte de a fi ziua lui de naştere. Ziua lui de naştere este astăzi.

Am mers şi am stat 25 de minute în total. L-am salutat pe el, ne-am retras împreună eu cu el şi încă un consilier. Am discutat câteva lucruri despre alegerile care urmează şi am plecat. Am ajuns acolo cu mașina personală, purtând mască şi respectând distanţa socială". De asemenea, Manda a ţinut să precizeze că nu a dorit să comenteze pe această temă. Cei cu drona au avut aprobare să filmeze? Că e o amendă de vreo 500 de milioane", a afirmat soţul Liei Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii.