Claudiu Năsui dă înapoi: renunță la controversata directoare, acuzată că a colaborat cu Securitatea

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, renunță la mutarea controversatei directoare, Claudia Prisecaru, acuzată că a colaborat cu Securitatea. Năsui susține că a căutat persoane cu experiență, dar în urma scandalului se vede nevoit să renunțe la această mutare.

”Am încercat să mut o directoare din ministerul finanțelor în ministerul economiei. Voi renunța la mutare.

Ministerul economiei și energiei așa cum este acum se împarte în două ministere. Personalul se va împărți între cele două ministere. O prioritate a zilelor acestea este organizarea ministerului, iar asta în același timp cu deblocarea schemelor de ajutor de stat aflate în derulare.

Unii oameni își doresc să rămână în ministerul economiei, dar unii vor pleca. Din punct de vedere administrativ, am ca scop repar multe lucruri în minister. De aceea am căutat o persoană care să aibă experiență în zona aceasta. Nu cunosc multă lume la stat, așa că am căutat cât de bine am putut persoane. Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum, pe fix același post la economie.

Am renunțat la mutare. Îmi cer scuze pentru toată situația creată.

Văd că se reia minciuna că familia mea ar avea vreo treabă cu fosta securitate. Am crezut că minciuna aceasta se va termina odată cu campania. Ca să fie clar, familia mea nu a avut nicio legătură, de niciun fel, cu fosta securitate, nici înainte de revoluție și nici după.”, scrie Claudiu Năsui.

Publicația Newsweek scria în mai 2019 că pe baza probelor din dosarele aflate în arhiva instituției, cei 11 membri ai Colegiului CNSAS au constatat faptul că Prisecaru a fost colaboratoare a poliției politice comuniste, în sensul în care prin informațiile pe care le-a furnizat a afectat drepturile și libertățile fundamentale ale unor persoane. Cu alte cuvinte, cei turnați au avut de suferit. Ea a lucrat în Ministerul Finanțelor din 1993, unde a început ca referent până în 1998, apoi tot în aceeași instituție, a devenit expert la Administrare imobile; derulare contracte utilitati, servicii, lucrari. În perioada 2000 – 2014 a fost șef serviciu, după care până în 2017 a fost director pe zona “Administrare imobile; derulare contracte utilitati, servicii, lucrari; coordonarea si organizarea patrimoniului MFP”. Din martie 2018 a ocupat poziția de secretar general adjunct, pana în noiembrie 2019, iar apoi la Direcția generală de servicii interne și achiziții publice.