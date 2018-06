Clint Eastwood revine pe marile ecrane, după şase ani de absenţă

Clint Eastwood pregăteşte drama „The Mule”, primul film din ultimii şase ani în care va juca, iar din distribuţie mai fac parte Dianne Wiest, Bradley Cooper şi Michael Pena, potrivit The Hollywood Reporter, citat de News.ro.

Eastwood produce şi regizează proiectul, care este primul de la „Trouble With the Curve” (2012) în care va şi juca.

Actorii Laurence Fishburne, Alison Eastwood, Taissa Farmiga şi Ignacio Serricchio s-au alăturat producţiei, ale cărei filmări încep luni în Atlanta.

Povestea filmului este centrată pe Earl Stone, un octogenar falit şi singur, care ajunge să lucreze pentru un cartel mexican.

Rolul Earl Stone va fi jucat de Eastwood, în timp ce Cooper este agentul DEA (Drug Enforcement Administration) aflat pe urmele lui. Wiest va fi fosta soţie a lui Stone, iar pena este un executant.

Pentru scenariu au lucrat Nick Schenk, care a colaborat cu Eastwood la „Gran Torino”, şi Dave Holstein („Weeds”, „I'm Dying Up Here”).

Alături de Eastwood, producători sunt Dan Friedkin şi Bradley Thomas de la Imperative Entertainment („All the Money in the World”). Tim Moore, Kristina Rivera şi Jessica Meier sunt, de asemenea, producători.

Clinton ”Clint” Eastwood Jr., născut pe 31 mai 1930, este actor, regizor, producător şi muzician american, devenit cunoscut pe plan internaţional după apariţia sa în trilogia de spaghetti-western „Dollars”, regizată de Sergio Leone în anii 1960, şi în ipostaza de antiero poliţist - Harry Callahan - în cinci filme din seria „Dirty Harry” din anii 1970 şi 1980. Eastwood a jucat şi în câteva comedii. Actorul american a câştigat numeroase premii şi distincţii, inclusiv patru premii Oscar, cinci Globuri de Aur, trei premii César şi trofeul Palme d'Or onorific, la Cannes, în 2009.