Clint Eastwood se apucă de treabă: Regizorul american filmează la noul său lungmetraj cu Olivia Wilde şi Jon Hamm

Regizorul american Clint Eastwood, în vârstă de 89 de ani, începe săptămâna viitoare filmările la noua sa producţie "The Ballad of Richard Jewell", care îi are în distribuţie pe Paul Walter Hauser, Kathy Bates, Olivia Wilde şi Jon Hamm, potrivit Variety, potrivit news.ro.

La şase luni după succesul cu "The Mule", filmul lui Eastwood se inspiră din povestea adevărată a agentului de securitate a cărui viaţă a fost dată peste cap după ce presa l-a numit posibil suspect în atacul cu bombă de la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996.

Bărbatul a fost achitat după 88 de zile. El a murit din cauza unor probleme cardiace în 2007, la vârsta de 44 de ani. Această dramă este inspirată de articolul apărut în Vanity Fair.

Paul Walter Hauser a fost ales pentru rolul titular. Sam Rockwell îl va interpreta pe avocatul său şi Kathy Bates pe mama sa. Olivia Wilde o va interpreta pe Kathy Scruggs, o jurnalistă care a documentat acest caz, şi Jon Hamm - un agent FBI.

Jonah Hill şi Leonardo DiCaprio au fost iniţial avuţi în vedere pentru a-i intepreta pe Richard Jewell şi pe avocatul său. Ei vor rămâne în proiect şi vor produce filmul.

Filmările vor începe săptămâna viitoare. Celebru pentru capacitatea sa de a realiza rapid un film, Clint Eastwood ar trebui să finalizeze producţia până la sfârşitul anului.