Clotilde Armand atacă o problemă sensibilă: este nevoie de o reorganizare a Capitalei. Acum este un hățiș birocratic

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, consideră că este necesară o discuţie despre reforma administrativă a Capitalei, având în vedere că există o serie de blocaje birocratice care împiedică o bună administrare a oraşului.

”București – labirint administrativ

Bucureştiul este împărţit în 6 sectoare : Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3, Sectorul 4, Sectorul 5, Sectorul 6 - fiecare având primarul și consiliul său. Peste aceste sectoare tronează Primăria Municipiului București. Veți spune că nu este nimic nefiresc până acum. Dar!

Fiecare primărie de sector are structuri și subordonate. De exemplu: există șase Administrații ale Domeniului Public (ADP). Fiecare ADP se ocupă de domeniul public dintr-un sector:

spațiile verzi, parcări și în unele cazuri de servicii de salubrizare. Însă sunt zone întregi dintr-un anumit sector (străzi, parcuri, parcări) care nu aparțin acestor ADP-uri. Fiindcă Primăria Capitalei are și ea un fel de ADP numit Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) pentru tot ce înseamnă spații verzi.

ALPAB se ocupă de mai multe zone verzi situate pe teritoriul celor 6 sectoare iar de aici apare începe să apară confuzia juridică sau a cetățenilor. De exemplu: în Sectorul 1 sunt multe parcuri care nu sunt în subordinea primăriei de sector (Herăstrău, Cișmigiu, Floreasca, Bordei) sau străzi care nu sunt în subordinea ADP Sector 1 (Calea Griviței, Calea Victoriei, Ion Mihalache sau cele pe care există transport în comun) și se află la o altă structură din cardul Primăriei Capitalei numită Administrația Străzilor.

Mare mi-a fost uimirea atunci când am dorit să fac curat și să mă ocup de spațiile verzi de pe Bulevardul Magheru să constat că nu am dreptul să fac asta pentru că bulevaruld aparține de (atenție!) Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane din cadrul Primăriei Capitalei. Kafka!

Ce v-am descris mai sus sunt câteva mici exemple. În haosul administrativ al celui mai mare oraș din România nu trebuie să uităm că s-au mai adăugat și Companiile Municipale de tot felul... creația ultimului primar general din partea PSD. Fără noimă.

Și uite așa un primar de sector care are pe teritorul sectorului mai multe străzi sau parcuri și vrea să le întrețină nu are cum. Pentru că hidra administrativă nu-i dă voie. Iar atunci când un primar de sector dorește să fac protocol între instituția lui și cele din cadrul PMB.... proiectul îi este respins de consilierii aflați în ''opoziție'' (cu toate că ei sunt la guvernare). Este cazul meu. La Sectorul 1 am încercat de aproape zece ori să trec un protocol cu Administrația Străzilor pentru a mă ocupa de modernizarea unor străzi și bulevarde. Consilierii PNL PSD Sector l-au picat nejustificat sau să nu putem face investiții. Și uite așa anii trec. Iar birocrația rămâne.

Iar acolo unde există multă birocrație și ambiguitate juridică să știți că există și multă corupție. Cred că trebuie să avem cât de curând o discuție despre reforma administrativă a Capitalei, despre aceste anomalii sistemice care ne țin captivi. Este nevoie de un nou dialog la nivelul tuturor forțelor politice despre o nouă împărțire administrativă a orașului, despre o nouă Lege a Bucureștiului. Nu pentru noi. Pentru generațiile care vin. V-am spus toate aceste lucruri pentru că atunci când suntem înjurați să știți de ce o faceți.”, scrie Clotilde Armand.