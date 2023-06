Clotilde Armand denunță un `atentat la siguranța și sănătatea cetățenilor României` pus în aplicare de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca

”Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) au pus în aplicare un atentat la siguranța și sănătatea cetățenilor României.”, susține primarul Sectorului 1, Armand Clotilde, care susține că prin Proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului , urbanismului și construcțiilor trecut deja de Senatul României prin procedura adoptării tacite se ascunde în fapt un tun în favoarea rechinilor imobiliari.

”Planul lui Ciucă și Ciolacu, realizat cu sprijinul parlamentarilor PSD și PNL, poartă denumirea de - Proiect de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Acest plan a fost deja adoptat tacit de Senat, în urma lobby-ului agresiv al antreprenorilor imobiliari. Au dat liber la betonarea parcurilor și a spațiilor verzi, iar construcțiile ilegale – Cathedral Plaza, One Modrogan, terasele din parcuri, blocurile ridicate în cartierele de case etc - vor putea fi trecute rapid în legalitate. Este un atentat la viața noastră pentru că spațiile verzi nu vor mai fi protejate, li se va putea schimba funcțiunea în spații construibile.

Practic, vorbim de modificarea a zeci de legi, ordonanţe, hotărâri şi ordine ce reglementează în prezent amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile. Toate acestea vor dispărea, iar regulile din aceste trei domenii vor fi reunite în actul normativ. Acest nou Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor este plin de amendamente toxice care au fost avizate favorabil de comisiile de specialitate ale Senatului controlate de PSD și PNL (L195/2023).

Din datele pe care le am, parlamentarii PSD și PNL din Camera Deputaților vor să voteze rapid miercuri acest proiect de lege, se realizează un simulacru de procedură și se va mima dezbaterea parlamentară pentru a fi trimis cât mai repede la promulgare. Totul în dezinteresul oamenilor și al interesului public.

Vă las aici cronologia L195/2023 pentru ca fiecare cetățean să vadă adevăratele preocupări ale PNL PSD:

• 29 martie 2023: Guvernul României condus de Nicolae Ciucă adoptă Hotărârea pentru supunerea spre adoptare a proiectului de Lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. Proiectul este transmis Senatului pentru a fi adoptată în procedură de urgență, potrivit art. 76, alin (3), din Constituția României.

• 29 martie 2023: Consiliul Legislativ, condus de Florin Iordache, l-a avizat favorabil.

• 11 aprilie 2023: Senatul României (Alina Gorghiu) a aprobat procedura de urgență solicitată de Guvernul României (Nicolae Ciucă).

• 12 aprilie 2023- 10 mai 2023: Comisiile de specialitate din Senat controlate de PSD și PNL l-au avizat favorabil.

• 9 iunie 2023: Senatul României a adoptat tacit acest act normativ, deoarece nu a fost dezbătut și votat în termenul legal.

• 12 iunie 2023: Senatul României (Alina Gorghiu) a transmis proiectul către Camera Deputaților (Marcel Ciolacu), în calitate de Cameră Decizională.

• 19 iunie 2023: Proiectul a fost trimis către comisiile de specialitate din Camera Deputaților pentru avizare.

• 27 iunie 2023: Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaților are termen pentru depunerea raportului.

De când am devenit primar instituția pe care o conduc a câștigat în instanță desființarea a nu mai puțin de 200 de construcții ilegale: de la garaje și hale, până la case și blocuri. Am oprit sute de autorizații ilegale și șantiere care n-aveau autorizație și am demolat. Pentru aceste cifre a fost nevoie de reformă administrativă internă: demiterea funcționarilor corupți din Departamentul de Urbanism și Departamentul de Disciplina în Construcții al Poliției Locale și aducerea unor specialiști cinstiți. O muncă nevăzută și de durată.

Legea PNL PSD oprește această luptă și încurajează mafia imobiliară lăsând primăriile fără nici o putere în fața acesteia. Proiectul lui Ciucă și Ciolacu trebuie blocat urgent. Fac apel la Ordinul Arhitecților din România, ONG-urile de mediu și cele culturale, la Avocatul Poporului să reacționeze cu privire la efectele vătămătoare pe care actul normativ le va produce dacă ca fi adoptat în Camera Deputaților.

De asemenea, grupul USR depune toate eforturile pentru ataca la CCR această anomalie. Fiindcă mai suntem câțiva cetățeni (puțini ce e drept) care nu vom lăsa actuala coaliție nocivă să ne desfigureze.

* În imagine puteți vedea avizul rapid dat de actuala ministră a Justiției pe acest proiect.”, a scris primarul pe Twitter.