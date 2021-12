Clotilde Armand, după ce Sectorul 1 a devenit CASA GUNOAIELOR și a șobolanilor: Un an bun, am făcut performanță

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirmă că anul 2021 a fost unul bun pentru reformele pe care le-a demarat, subliniind că a preluat o primărie în "pragul falimentului" şi a reuşit să o facă "performantă". "Fiecare sfârşit de an este un prilej de reflecţie. Despre ceea ce-a fost, despre ceea ce va fi. Despre ce-am făcut bine, despre ce-am făcut mai puţin bine în perioada această tulbure a omenirii noastre. (...) Privind în urmă pot să spun că am avut un an bun pentru reformele noastre din primărie, a fost un an în care efortul nostru a dat roade. Am preluat o primărie în pragul falimentului şi am reuşit să o facem performantă", afirmă Clotilde Armand, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul-şef al Sectorului 1 susţine că a reuşit "ceea ce nu a făcut nici o primărie din ţară într-un timp atât de limitat", enumerând mai multe din măsurile implementate, între acestea regăsindu-se:

"- Oprirea hemoragiei financiare produsă de operatorul de salubrizare. Reevaluarea facturilor crescute substanţial în 2020, până la un sfert din veniturile primăriei, şi neplătite de administraţia anterioară;

- Reformarea direcţiilor subordonate cu grave deficienţe în gestionarea banului public: Administraţia şcolilor, Administraţia pieţelor, Centrul cultural;

- Reforma Poliţiei Locale;

- Reevaluarea sporurilor acordate nelegal şi a orelor suplimentare;

- Realizarea unui audit specific al primăriei cu ajutorul Ministerului Finanţelor;

- Renegocierea tuturor contractelor de utilităţi;

- Implementarea unui urbanism coerent şi a unui peisaj urban mult îmbunătăţit în sector: destituirea celor care sprijineau mafia imobiliară, eliberarea certificatelor de urbanism după o analiză atentă a legalităţii lucrărilor, eliminarea panourilor publicitare ilegale, construcţiilor fără autorizare, teraselor şi chioşcuri ilegale şi cablurilor suspende;

- Inaugurarea unui tronson din "Promenada verde" (se află într-un stadiu intermediar, urmează noi investiţii care vor transforma acest segment în forma propusă în proiect);

- Inaugurarea unui nou parc şi a unei noi şcoli;

- Susţinerea campaniei de vaccinare: în ianuarie 2021, Primăria Sectorului 1 a sprijinit, cu un efort financiar substanţial, deschiderea celui mai mare centru de vaccinare din ţară - Pavilionul C2 Romexpo ;

- Amenajare de noi parcări şi staţii de încărcare a maşinilor electrice;

- Evaluarea finalizată a celor 100 de şcoli din Sectorul 1 pentru a stabili care dintre clădiri necesită reparare sau consolidare;

- Demararea programul de plantare a 50.000 de arbori".

"Pe scurt: am reuşit să facem curat. La propriu. Din interior. Însă mai avem foarte multe lucruri de făcut împreună. Dacă a fost bine sau nu ceea ce am realizat până acum trebuie să judecaţi dumneavoastră. Fără voi n-aş fi reuşit nimic şi aş fi renunţat să continui lupta mea pentru o administraţie cinstită, pentru reforma adevărată. Dragi cetăţeni: La mulţi ani!", conchide Clotilde Armand.