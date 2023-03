Clotilde Armand a fost reclamată la DNA: vizat este și Vlad Voiculescu

Dan Podaru, consilier local la Sectorul 1 al Capitalei din partea PNL, a depus luni o plângere penală la DNA împotriva primarului de sector Clotilde Armand, pe care o acuză de imixtiune în justiţie, prin faptul că a îndemnat PNL, într-un mesaj pe reţele de socializare, să-l împiedice să depună mărturie ca martor într-un proces civil cu firma de salubritate Romprest. De asemenea, Dan Podaru a anunţat că a depus plângere penală şi împotriva lui Vlad Voiculescu - preşedintele USR Bucureşti, acuzat că a preluat şi el acel mesaj, dar şi împotriva lui Ionel Stoica, funcţionar public în cadrul Primăriei.

Consilierul nu ştie însă dacă va fi citat ca martor în acel dosar, dar consideră că mesajul primarului Clotide Armand este o imixtiune în justiţie.

"Astăzi, am depus o plângere penală împotriva primarului Clotilde Armand, lui Vlad Voiculescu - preşedintele USR Bucureşti şi a şefului serviciu imagine din Primărie, Ionel Stoica. Pe scurt, săptămâna trecută, Clotilde Armand, printr-o postare publică, şi apoi Vlad Voiculescu, tot printr-o postare publică, au cerut şefilor PNL Bucureşti şi Sector 1, domnul Ciucu şi Burduja, să mi se retragă sprijinul politic pentru a nu mai avea funcţia de consilier local şi pentru a nu depune mărturie într-un dosar în care, se pare, că am fost citat ca martor. Acest lucru contravine legii penale. Este o formă de imixtiune, de blocare, a procesului Justiţiei. Ionel Stoica, cel care a şi postat această stupizenie pe site-ul Primăriei, lucru agravant, foloseşte canalele instituţiei pentru a ataca consilierii locali. Este un lucru extrem de grav. Mi s-a cerut să nu depun mărturie (...) Eu o să depun mărturie, pentru că încă nu ştiu numărul acelui dosar şi nici nu ştiu dacă voi fi citat ca martor sau nu, în calitate de preşedinte al Comisiei de mediere cu prestatorul serviciilor de salubritate, firma Romprest. Deci, nu este un conflict de interese. O terţă parte poate să ceară audierea unui martor într-un proces civil sau în orice tip de proces (...) Doamna Clotilde Armand, în afara faptului că este un primar abuziv, demonstrează că nu cunoaşte legea. Este o intimidare clară, pe faţă, de tip mafiot", a explicat consilierul PNL.

Ce spunea Clotilde Armand

Pe 23 februarie, într-un mesaj pe Facebook, preluat apoi pe site-ul Primăriei, Clotilde Armand solicita preşedintelui PNL Sector 1, Sebastian Burduja, şi preşedintelui PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu, să-l revoce din funcţia de consilier local pe Dan Podaru, după ce acesta a fost chemat de avocaţii firmei Romprest să depună mărturie într-un proces civil cu Primăria Sectorului 1, informează Agerpres. "Un lucru grav se întâmplă astăzi în procesul în care cerem rezilierea contractului cu operatorul de salubrizare, la ora 15,00, este un termen important la Tribunalul Bucureşti. Judecătorii urmează să audieze ca martor un consilier local PNL, la solicitarea avocaţilor Romprest. Da, aţi auzit bine, un ales local - care este foarte vocal când se discută despre bugetul pentru salubrizare sau despre rezilierea contractului - este chemat să susţină cauza operatorului de salubritate. Cer public preşedintelui PNL Sectorul 1, Sebastian Burduja, şi preşedintelui PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu, ca aleşii PNL să nu se implice în acest proces şi să-l revoce din funcţia de consilier local pe Dan Podaru. Un ales local trebuie să vegheze la cheltuirea corectă a banilor publici, nu să devină apărătorul unei firme private, ceea ce face acest consilier este un conflict de interese uriaş", scria atunci Clotilde Armand.

Ea considera că PNL şi PSD trebuie să se abţină când este vorba de contractul de salubritate atribuit firmei Romprest pe timpul lui Andrei Chiliman (PNL) şi modificat în mandatul lui Dan Tudorache (PSD), contract care a adus locuitorilor din Sectorul 1 un prejudiciu de 200 milioane euro.

Ce spune Dan Podaru în plângere

„Domnule Procuror Șef,

Subsemnatul Dan-Niculae Podaru (...), în calitate de consilier local ales al Sectorului 1 din parte Partidului Național Liberal, în calitate de parte vătămată, formulez prezenta

PLANGERE PENALĂ

îndreptată împotriva:

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, cu sediul în București, B-dul. Banu Manta nr.9, Sector 1,

- Vlad Voiculescu, Președinte USR București,

- Ionel Stoica, Șeful serviciului de Comunicare din cadrul Primăriei Sector 1

pentru următoarele,

CONSIDERENTE

În data de 22.02.2023, a avut loc primul termen de judecată în cadrul procesului aflat pe rolul Tribunalul București cu nr. 14375/3/2022, dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest.

Am aflat de existența acestui dosar din postarile de pe Facebook ale Primarului Clotilde Armand.

În cadrul acestui proces, avocații Romprest au solicitat instanței încuviințarea probei cu martori, propunând ca martor pe subsemnatul Dan Podaru, consilier local PNL Sector 1, în calitatea mea de președinte al comisiei de mediere a conflictelor cu compania de salubritate Romprest.

În anul 2020, Consiliul Local al Sectorului 1 a adoptat cu HCL cu nr. 293/15.12.2020 prin care au fost numiți o serie de consilieri pentru compunerea comisiei mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre Sectorul 1 al Municipiului București si Compania Romprest. În cadrul acestei comisii, în urma votului democratic realizat la nivelul comisiei, am fost ales președinte al acesteia. În calitate de președinte al comisiei, am prezidat si coordonat toate intalnirile comisiei si toate intalnirile pe care comisia si alți reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului le-au realizat în acea perioada cu reprezentanții companiei de salubritate.

În acest context, pe rețelele de socializare au apărut o serie de postări în care Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Ionel Stoica, au cerut prin intermediul unor postări publice pe Facebook și alte rețele sociale, Președintelui PNL București, Ciprian Ciucu si Președintelui PNL al Sectorului 1, Sebastian Burduja, revocarea mea din funcția de Consilier Local democratic ales si împiedicarea mea de a-mi exercita obligația legală de a mă prezenta ca martor în dosarul mai sus menționat. Acest tip de postare lansată de Clotilde Armand si sustinuta intr-o maniera publica de o personalitate atat de cunoscuta ca fostul Ministru al sănătății Vlad Voiculescu, în prezent președintele USR Bucuresti, dar si de șeful serviciului de comunicare si imagine al Primăriei Sectorului 1, cel care a și postat pe site-ul Primăriei acest comunicat indreptat impotriva mea, reprezinta o forma continuată de presiune exercitată la adresa mea si o instigare a partidului din care fac parte, sa exercite acțiuni coercitive asupra mea pentru a mă determina sa nu depun mărturie. Trebuie precizat faptul ca declarațiile susnumitului, cei care propun retragerea sprijinului politic al PNL pentru mine si retragerea mea din pozitia de Consilier Local reprezinta o actiune vădit intimidantă, menita să influențeze un lucru permis de lege și anume, dreptul de a da declarații în cadrul proceselor aflate pe rolul instanțelor naționale. Retragerea sprijinului politic acordat unui consilier local de propriul partid, repezinta chiar pierderea calității de consilier local, respectiv îndepărtarea mea din Consiliul Local al Sectorului 1.

Astfel, avand in vedere cele descrise mai sus si toate documentele ce atesta aceste fapte anexate prezentei plangeri, vă rugăm sa aveți în vedere următoarele aspecte:

Presiunea exercitată atat de Clotilde Armand cât și de Vlad Voiculescu, prin încercarea de a mă determina sa nu dau declarații, se subscrie faptei prevăzute în codul penal la articolul 272 care prevede ca:

“(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârșită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.”

Aceasta decizie, de a asculta sau nu martorii propuși, aparține exclusiv instanței investite cu soluționarea litigiului și nu este nicidecum agreata din punct de vedere legal, deontologic și profesional, pentru a face obiectul unor comentarii pe Facebook, mai ales de către persoane având astfel de funcții de prim rang la nivelul autorităților publice locale si la nivelul statului.

Este de asemenea important de precizat că realitatea din umbra și din spatele comentariilor vehemente postate pe paginile de Facebook ale lui Vlad Voiculescu si Clotilde Armand, este ca toate procesele intentate de Primărie împotriva Romprest, au fost pierdute de Primăria Sectorului 1 București . Acest lucru se transpune în imposibilitatea justificării campaniei furibunde derulate de peste 2 ani de administrația condusă de Clotilde Armand împotriva unui operator privat, beneficiar al unui contract legal, nedesfiintat încă de instanța. Cum se pot justifica sutele de mii de euro plătite avocatilor si caselor de avocatura de către Primăria Sectorului 1, cand acestea nu au reușit să câștige niciun proces reprezentativ ?!

De asemenea, cum se pot explica penalitatile pe care le are Primăria de plătit către firma de salubritate si care astăzi se ridica la o valoare de circa 20 de milioane de euro ?!

Astfel, din cauza incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îi fac inapți pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei alte activități, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupă acea funcție ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. Considerăm ca se impune de urgență luarea acestei măsuri fata de Clotilde Armand, Ionel Stoica si Vlad Voiculescu, avand in vedere ca toate faptele acestora de a face “zgomot” pe rețelele de socializare, nu fac decat sa denatureze adevărul și dreptatea, fundamentale într-o societate democratică. Pentru persoanele ce nu cunosc ce se afla în spatele acestor postări, manipularea funcționează în masa, avand in vedere ca rețeaua de socializare Facebook este foarte vizibilă și la indemana oricui.

Trebuie reținut faptul ca în afara de calitatea de consilier local, în prezent ocupă și poziția de prodecan al Facultății de Jurnalism si Științele Comunicării cu o cariera pedagogica universitara de peste doua decenii. Totodată, sunt autor a multiple volume de specialitate în domeniul comunicarii, semioticii, modei, coordonator al unui master de specialitate la nivelul Facultății unde îmi desfasor activitatea, iar toate aceste atacuri, presiuni, calomnii si încercări de influentare realizate de Clotilde Armand, Vlad Voiculescu si Ionel Stoica, îmi afectează într-o maniera indubitabila, pozitia sociala si cariera academica, influentandu-mi viața si starea psihică cotidiană într-o manieră profund negativă. De altfel, Ionel Stoica în postările sale chiar face referire la calitatea subsemnatului de cadru didactic universitar.

Ceea ce afișează doamna Clotilde Armand pe Facebook este de natură să denigreze adevărul, sa eludeze dispozițiile legale și să încalce funcționarea corecta a celor 3 puteri in stat: puterea legislativa, puterea executiva si cea judecatoreasca. Cu ce drept Clotilde Armand și Vlad Voiculescu, fac aprecieri pe facebook despre admisibilitatea probei cu martori într-un proces pe rol si decide cine trebuie să aibă aceasta calitate si cine nu?

Din păcate, doamna Clotilde Armand, în loc să-și asume fapte de care s-a făcut și se face vinovată de cand a preluat acest mandat, aceasta “face policita pe facebook”, informând în mod fals cetățenii și aduc grave atingeri moralei, bunelor moravuri și principiilor statului democratic.

Toate afirmațiile învinuiților din postări, prin care aceștia induc ideea falsă că subsemnatul as fi în conflict de interese sau ca as fi avut poziții pro Romprest, astfel generandu-se impresia ca eu as face ceva ilegal sau imoral.

Toate aceste aspecte total false care urmăresc discreditarea mea sunt un atac josnic, direct și violent la demnitatea mea si o forma evidenta de zădărnicire a actului de justitie.

Astfel, din cauza postarilor de pe Facebook ce încalcă nu doar dispoziții ale legii ci și principii fundamentale ale statului de drept, efectul este greșită informare a cetățenilor, nerespectarea democrației, nerespectarea funcției, și multe alte abateri grave ce determina involuția acestei țări.

Având în vedere raportul dintre cauza și efectul produs de aceste fapte, tinand seama de adagiul latin “cessante causa, cessat effectus”, considerăm ca se impune luarea de urgență a măsurii de siguranță ce consta în interzicerea ocuparii funcției, avand în vedere ca doamna Clotilde Armand își “îndeplinește” mandatul pe Facebook, iar prin faptele sale eludează legea și manipulează cetățenii.

Mai mult decat atat, poziția de prim rang ocupata la nivel social si politic de cei 3 invinuiti, reprezinta un pericol grav, social si iminent, deoarece aceștia beneficiază de credibilitate în virtutea funcțiilor publice pe care le ocupă.

De asemenea este important de menționat că cei 3 împotriva cărora îndrept prezenta plângere, au postat mesajele de care am făcut mențiune mai sus, în intervale de timp foarte apropiate, astfel ca este de la sine înțeles că au complotat în vederea încercării intimidării mele de a nu mai da declarații în dosar în măsura în care proba cu martori ar fi admisă.

Avand in vedere acest tip de complot, cer organelor de urmărire penală să ia măsuri legale împotriva acestui grup infracțional organizat ce reprezinta un pericol social, grav si iminent.

Considerăm că fapta este săvarșită prin modalitatea “alta fapta cu caracter vadit intimidant”, elementul material al infracțiunii constand in acțiunea de a posta la intervale de timp foarte apropiate, mesaje asemănătoare si cu caracter vădit intimidant, cu scopul direct de a mă intimida și de a mă determina să renunț la dreptul legal de a da declarații. Mai mult decat atat, trebui retinut faptul ca Primarul Clotilde Armand are zeci de mii de urmăritori pe Facebook si în același timp si pagina lui Vlad Voiculescu si a Primăriei (gestionata de Ionel Stoica) au zeci de mii de urmăritori, în consecință, canalele de transmitere a mesajelor generează un impact negativ, devastator, împotriva mea.

Fapta este săvârșită cu intenție directă, învinuiții profitând de publicitatea de care se bucura paginile lor de Facebook, crezând că prin astfel de postari, mă vor determina sa renunț la dreptul menționat mai sus sau ca vor reusi sa determine PNL sa imi retraga sprijinul politic pentru a-mi pierde mandatul de consilier local ales pe listele acestei formațiuni politice.

Având în vedere ca fapta a fost săvârsită prin modalitatea “alta fapta cu caracter vădit intimidant”, realizarea chiar și a unei singure modalități conduce implicit la consumarea infracțiunii.

În concluzie, vă solicit să demarați începerea urmăririi penale in rem cu privire la fapta prevazută de art. 272 Cod Penal, Influențarea declarațiilor.

În subsidiar, cu toate ca sunt ferm convins ca prin acțiunile si declarațiile lor, invinuitii savarsesc infractiunea prevăzută la art. 272 Cod penal, în măsura în care organele de urmărire penală vor ajunge la concluzia ca nu sunt îndeplinite toate condițiile pentru ca aceasta faptă sa fie considerata infractiune, vă solicit respectuos adoptarea de urgență a măsurii de siguranță ce consta în interzicerea ocupării unei funcții sau a unei profesii de catre invinuiti, în temeiul articolelor 108 și 111 Cod Penal, întrucât prin faptele savarsite de Clotilde Armand, Vlad Voiculescu si Ionel Stoica, aceștia încearca sa eludeze dispozițiile legale, care permit audierea martorilor propuși. Fapta realizata de acestia este cu atat mai grava cu cat aceștia se afla în prezent în poziții de maximă vizibilitate la nivel politic si social putand sa influenteze prin comportamentul si declarațiile lor, opinii si reacții ale societății civile si ale societății în general.

În dovedire, atașez poze cu postările de pe Facebook, publicate de învinuiți”, a spus Dan Podaru în plângere.