Clotilde Armand și Ciprian Ciucu s-au certat pe Facebook: Al dracului, n-am prins și noi un Ferrari/ Ai făcut schimb de experiență cu PSD

Primarii Sectoarelor 1 şi 6 s-au lansat într-un schimb de replici, pe Facebook, după ce primarul Clotilde Armand a postat o fotografie cu un Ferrari ridicat pentru parcare neregulamentară. ”Al dracului, n-am prins şi noi un Ferrari!”, a replicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, arătând că vrea să facă un schimb de experienţă. ”Deja ai făcut acest schimb de experienţă, nu cu noi, cu PSD Bucureşti, adică cu Gabriela Firea, i-a răspuns Clotilde Armand.

Clotilde Armand a postat, marţi, o fotografie cu un autoturism Ferrari ridicat din Sectorul 1, pentru parcare neregulamentară.

”Poliţiştii locali au ridicat astăzi un autoturism parcat neregulamentar în zona Bulevardului Mihalache. Proprietarul acestui autoturism Ferrari a ales să parcheze pe trecerea de pietoni. Ghinion! Continuăm acţiunea de ridicare a maşinilor parcate pe trecerile de pietoni şi parcate neregulamentar în Sectorul 1. PS: Dacă ai Ferrari nu înseamnă că poţi parca neregulamentar în Sectorul 1”, a scris primarul Sectorului 1 în postare.

În replică, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu postează, miercuri, un mesaj: ”Fac ceva greşit, ceva îmi scapă. De când am venit primar am înfiinţat de la zero un serviciu de ridicare de maşini. Cu regulament nou, cu resurse alocate, am identificat mii de rable pe care le-am notificat (ştiti procedura aceea de 7 luni), am facut rost de teren pentru depozitare, contracte cu remat-ul etc. Ce-i drept, ne-am focalizat pe maşinile abandonate. Noi am ridicat cca. 1200 şi alte mii au fost luate de pe spaţiul public de către proprietari în urma notificărilor (iminenţa ridicării). Acum avem o baza de date cu încă 1500 de maşini ce aşteaptă să facă sorocul şi să le ducem la remat. Ce vreau să spun... al dracului, n-am prins şi noi un Ferrari!”, a scris Ciucu.

Clotilde Armand i-a răspuns primarului la comentariile de la postare: ”Eu zic să cauţi mai bine. Sigur găseşti şi la tine câteva autoturisme Ferrari. Maşini abandonate avem şi noi foarte multe ridicate (vreo 1200). Problema este cu cele care parchează ilegal. Spor!”.

Ciprian Ciucu revine şi el: ”Sunt convins! Unde le depozitati, la ce adresă? Pot sa vin si eu sa le vad? Cu cat le taxati despozitarea pe zi? După cât timp le casati/dati la remat? Cate ati dus la fiare vechi pana acum? Cu ce costuri? As vrea sa facem schimb de experienta. Multumesc”.

Clotilde Armand pune un nou răspuns către primarul Sectorului 6: ”Cât despre schimbul de experienţă nu prea îţi înţeleg ironia. Deja ai făcut acest schimb. Nu cu noi, cu PSD Bucureşti (adică cu Gabriela Firea). Voie bună”.

Ea continuă: ”Am pregătit încă de anul trecut o platformă la sediul ADP în şoseaua Odăi. Te aştept să ne vizitezi. Apropo, am văzut că aveţi platforme de ridicat maşini. Poate putem colabora la acest capitol. Nu prea găseşti pe piaţă firme cu care să lucrezi. Iar costul de depozitare este destul de mic. De exemplu, pentru 130 de maşini ridicate avem o valoare medie de 470/maşina”.

Primarul Sectorului 6 îi răspunde unui alt internaut, făcând referire la relaţiile dintre consilierii locali ai celor două partide: ”Spre deosebire de Sectorul 1 eu am stiut sa ii respect pe consilierii locali ai USR. Nu i-am jignit, nu i-am atacat repetat, nu le-am luat atribuţiile si i-am inclus permanent în procesul de luare a deciziilor”.