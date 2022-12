CM 2022: Plecăm cu a doua şansă în meciul cu Franţa, recunoaşte selecţionerul Poloniei

"Am căutat să identificăm slăbiciuni la echipa Franţei şi nu am găsit. Dar fiecare formaţie are faze în joc în care greşeşte. Va trebui să profităm de asta şi să punem presiune pe ei tot timpul ca să comită aceste greşeli. Dacă îi vom învinge pe campionii en-titre, ne putem numi campioni mondiali pentru o clipă. Trebuie să ţinem cont că ei au jucători foarte rapizi, în special pe aripi", a spus Michniewicz.La rândul său, atacantul Arkadiusz Milik a afirmat că principalul obiectiv va fi "anihilarea" lui Mbappe, care pune mereu în dificultate apărarea echipelor adverse prin rapiditatea sa în joc."Nu ştiu, ar trebui să avem un scuter pentru a ne ţine după Mbappe. Este greu să-l prinzi din urmă când porneşte într-un sprint", a glumit Milik.Polonia şi Franţa se vor întâlni duminică, în optimile de finală ale CM 2022 din Qatar, pe Al Thumama Stadium din Doha, de la ora 17:00.