CNAS anunţă dezvoltarea pachetului de bază acordat în asistenţa medicală primară

Pachetul de bază în asistenţa medicală primară a fost dezvoltat prin introducerea de servicii diagnostice şi terapeutice care pot fi acordate de către medicii de familie, printre care intervenţii de mică chirurgie, imobilizare entorsă, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicaţie sub formă de aerosoli, informează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, într-un comunicat remis vineri AGERPRES.

Prin Ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost aprobată prelungirea aplicabilităţii până la 31 decembrie 2022 a prevederilor privind pachetele de servicii şi a Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi modificări şi completări ale acestora, care intră vineri în vigoare.Potrivit CNAS, serviciile de administrare a tratamentelor - intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, după caz - au fost incluse în categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit."Am lărgit pachetul de servicii acordate de medicii de familie pentru ca pacientul să aibă acces mai facil la tratamente, să nu mai fie obligat să se deplaseze la cabinet pentru a beneficia de un tratament, atunci când starea de sănătate nu îi permite acest lucru", a declarat Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS, citată în comunicat.Pe lângă celelalte servicii deja existente, pentru depistarea precoce a factorilor de risc asociaţi bolilor cronice cu impact major în sănătatea publică, au fost introduse reglementări speciale pentru prevenirea, depistarea şi tratamentul diabetului zaharat.Astfel, în cadrul serviciilor de prevenţie acordate de medicii de familie pentru asiguraţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat se recomandă efectuarea testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) şi a HBA1c."În funcţie de rezultatele investigaţiilor recomandate, medicul de familie poate să includă pacientul în Programul Naţional de Diabet Zaharat şi să iniţieze tratamentul cu DCI Metforminum. Dacă la consultaţiile ulterioare de control valoarea HBA1c este mai mare sau egală cu 6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau la medici cu competenţă/atestat în diabet", a explicat CNAS.Casa Naţională de Sănătate a menţionat că suplimentarea cu 22% a bugetului alocat pentru medicina de familie a permis de la 1 aprilie creşterea la 10 lei a valorii garantate a punctului per capita (faţă de valoarea minimă garantată de 8,5 lei până în prezent), precum şi creşterea la 4 lei a valorii garantate a punctului pe serviciu (faţă de valoarea minimă garantată de 3,5 lei până în prezent).În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în lista serviciilor conexe au fost introduse şi serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate medicină fizică şi reabilitare, respectiv serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum şi serviciile furnizate de fizioterapeut, care se acordă conform unui plan de proceduri specifice recomandat de medicul de medicină fizică şi reabilitare.Totodată, a precizat CNAS, a fost revizuită integral lista afecţiunilor la adult şi copil pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament şi au fost adăugate noi proceduri precum respiraţie la presiune pozitivă, masaj pneumatic al extremităţilor, crioterapie."Pentru îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale din asistenţa medicală primară/ambulatorie de specialitate şi pentru utilizarea eficientă a fondului alocat cu această destinaţie, sumele neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate integral pentru plata serviciilor realizate şi raportate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din ambulatoriu, în mod proporţional cu numărul de puncte pe serviciu realizat de fiecare medic, în limitele prevederilor bugetare alocate şi aprobate pentru aceste domenii de asistenţă medicală", a indicat Adela Cojan.În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice au fost introduse două noi analize medicale de laborator care pot fi acordate persoanelor asigurate: TTGO (test de toleranţă la glucoză per os) şi HBA1c (o singură dată pe an), numai la recomandarea medicilor de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive."Medicii de familie care au şi competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative pot desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate atât în baza specialităţii medicină de familie, cât şi a competenţei/atestatului de studii complementare de îngrijiri paliative, putând acorda atât servicii medicale aferente specialităţii medicină de familie, cât şi servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic de specialitate, în cadrul unei secţii sau compartiment cu paturi de îngrijiri paliative sau la domiciliu, aferente activităţii desfăşurate la furnizorul de servicii medicale clinice de specialitate/spitaliceşti/de îngrijiri paliative la domiciliu", se mai explică în comunicatul CNAS.