Co-fondatorul şi chitarist al grupului Led Zeppelin, a lansat The Anthology, istorie detaliată a realizărilor sale

Muzicianul britanic Jimmy Page, co-fondator şi chitarist al grupului Led Zeppelin, a lansat „The Anthology”, volum care este o privire detaliată asupra carierei şi realizărilor sale, potrivit news.ro.

Chitaristul a lansat în urmă cu un deceniu „Jimmy Page by Jimmy Page”, autobiografie în imagini.

Acum, Page pune sub lupă realizările - de la sesiunile de înregistrări cu The Who, The Kinks, The Rolling Stones la perioada alături de Yardbirds şi, desigur, anii definitorii alături de Led Zeppelin, potrivit revistei Rolling Stone.

Sunt scoase în evidenţă muzica ce l-a influenţat, chitarele pe care le-a folosit, hainele pe care le-a purtat şi amintirile din timpul sesiunilor de înregistrare. Cartea cuprinde fotografii cu toate instrumentele la care el a cântat „Staiway To Heaven” şi mărturii ale unor turnee. Simbolul său criptic Zoso apare peste tot, însă cele mai interesante sunt paragrafele detaliate despre procesele de gândire de la acel moment.

Nu este o poveste curajoasă despre droguri şi magie, dar este o rară poartă spre mintea unuia dintre cei mai importanţi bărbaţi din istoria rockului.

Astăzi, Page ştie că a schimbat cursul muzicii de mai multe ori şi nu se sfieşte să o spună. Într-un interviu acordat Rolling Stone, el explică, pe îndelete, cu sinceritate, cum a venit cu fiecare element inovator.

„Cartea este chiar o cursă lungă, o lectură lungă. Sper că va fi suficient de interesantă pentru oamenii care sunt interesaţi de muzică sau chitară, de grup sau orice. Sper că va fi educativă în felul ei”, a declarat Page.

Căutând în arhivă, documentându-se pentru carte, Page a descoperit o ilustraţie a unui grup skiffle pe care a realizat-o în cerneală când era în şcoală. El mărturiseşte că acest gen mzuical a reprezentat punctul de plecare pentru el.

L-au intrigat şi jurnalele sesiunilor de înregistrări şi repetiţii. „Este intersant să vezi primele zile când am mers în studio ca Led Zeppelin, pentru a începe «Led Zeppelin I»”. Asta se întâmpla în septembrie 1968, iar albumul a fost finalizat în luna octombrie a aceluiaşi an. Trupa a înregistrat şi a mixat timp de 30 de ore. Albumul de debut a fost lansat în ianuarie 1969, în SUA, şi în martie 1969, în Marea Britanie.

Câteva luni mai târziu, în toamnă, Led Zeppelin lansa al doilea album de studio. „A fost un mod foarte bun de a lansa o trupă”.

În ultimii ani, au apărut mai multe proiecte Led Zeppelin, sub formă de box-set, iar Page a dezvăluit că a descoperit recent o casetă demo „care a fost pierdută mult timp”, pe care se află întreaga orchestraţie „Rain Song”.

Page, în vârstă de 76 de ani, a petrecut ultimele şapte luni într-o casă în afara Londrei, alături de iubita lui. El a reuşit să scrie noi piese.

„Dacă e să cânt la chitară, ceea ce am făcut în carantină, cânt chestii pe care ştiu că le ştiu. Apoi, înainte de a şti unde sunt, improvizez. Iar improvizaţia devine altceva, ceva ce nu am mai cântat înainte. În alte cuvinte, am scris ceva nou. Totul este parte din a fi muzician neşcolit, autodidact”.

După destrămarea trupei Led Zeppelin, în urma morţii bateristului John Bonham, în 1980, Jimmy Page a înregistrat mai multe piese cu foşti membri ai trupei Yes, într-un grup numit XYZ. Acelea nu au fost vreodată lansate.

„Din păcate, l-am pierdut acum pe Chris Squire (basist, n.r.)”, a mai spus Page în interviu. „Mereu am sperat că vom face asta, ca un fel de proiect, împreună cu el şi Alan White (baterist, n.r.). Nu am avut vreodată ocazia să le ascult cu adevărat şi să văd ce avem exact şi ce nu. Nu am nicio variantă a lor. Dacă am, nu ştiu unde ar putea fi acum”.

Legat de moştenirea muzicală lăsată, Page a afirmat: „Am vrut să creez muzică pentru a face ceva care să schimbe vieţile oamenilor şi să îi facă fericiţi pentru un timp. Doar despre asta e vorba. Dacă ai reuşit să faci ceva cu câteva acorduri pentru început şi ai reuşit să faci din asta o profesie şi eşti atât de serios legat de asta încât ai reuşit să pătrunzi, fie că eşti muzician de studio fie că eşti cu Yardbirds sau Led Zeppelin, şi ai reuşit să faci muzică ce să reprezinte o diferenţă pentru oameni, să dau mai departe ştafeta tinerilor din ce am învăţat de la James Burton and the Rock and Roll Trio, de la Albert King, Freddie King, B.B. King, Muddy Waters şi Robert Johnson, acest punct de topire este, pentru mine, realizarea vieţii. Ai făcut o diferenţă. Deci, este chiar grozav”.

Trupa Led Zeppelin, înfiinţată la Londra, în 1968, i-a avut în componenţă pe chitaristul Jimmy Page, solistul Robert Plant, basistul şi clăparul John Paul Jones şi toboşarul John ”Bonzo” Bonham. Formaţia s-a destrămat după decesul lui John Bonham, în 1980. Considerată una dintre cele mai inovatoare şi influente trupe din istoria muzicii rock, Led Zeppelin a lansat 9 albume de studio şi numeroase compilaţii şi albume live, care au fost vândute în aproximativ 300 de milioane de copii în întreaga lume.