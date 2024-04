Coachella 2024: Festivalul din California începe vineri cu Lana Del Rey cap de afiş

Lana Del Rey revine la Coachella , unde este cap de afiş în primul weekend al festivalului care debutează vineri, informează DPA, informează Agerpres.

Festivalul californian se desfăşoară pe durata a două weekenduri - 12-14 aprilie şi 19-21 aprilie - şi va include concerte ale artiştilor Tyler, The Creator; Doja Cat; o reuniune a trupei No Doubt cu Gwen Stefani.

Cântăreaţa americană Lana Del Rey, care a devenit faimoasă în 2012 graţie hitului ''Born To Die'', este capul de afiş în programul zilei de vineri găzduit de Empire Polo Club, din Indio, California. Lana Del Rey a mai fost prezentă la Coachella în 2014.

Interpreta hitului ''Summertime Sadness'' era pe afişul ediţiei din 2020 a festivalului, care a fost însă anulată din cauza pandemiei de COVID-19.

Vedeta de 38 de ani a ajuns pe prima pagină a ziarelor anul trecut după ce a întârziat la concertul pe care trebuia să-l susţină în cadrul BST Hyde Park Festival, Londra. Cu doar câteva săptămâni în urmă, la Glastonbury, i-a fost tăiat microfonul după ce recitalul ei a depăşit timpul alocat tot pentru că artista a sosit cu întârziere.

Coachella, un festival renumit pentru că atrage celebrităţi şi influenceri din toată lumea, va găzdui vineri şi recitalurile mexicanului Peso Pluma, ale sud-coreenei Peggy Gou şi ale vedetei americane Sabrina Carpenter, care a cântat în deschiderea turneului ''Eras'' al cântăreţei Taylor Swift.

Printre muzicienii britanici care vor urca pe scena Coachella se numără duo-ul de DJ Anti Up şi Gorgon City, MC-ul şi rapperul Skepta, cântăreaţa indie pop The Japanese House, pe numele real Amber Bain.

Actriţa şi cantautoarea Suki Waterhouse, vedeta miniseriei ''Daisy Jones and the Six'', care a adus recent pe lume primul ei copil din relaţia cu vedeta ''Twilight'', actorul Robert Pattinson, urmează să cânte de asemenea vineri.

Actriţa, fotomodelul şi cântăreaţa britanică a confirmat că a devenit mamă la începutul acestei luni după ce a publicat pe reţelele de socializare o fotografie alături de nou-născut.

Festivalul Coachella s-a confruntat cu probleme privind artiştii cap de afiş în ultimii doi ani.

Anul trecut, Frank Ocean şi-a anulat al doilea concert din cauza unei accidentări la picior, iar Kanye West, cunoscut sub numele Ye, trebuia să fie cap de afiş în 2022, dar line-up-ul s-a schimbat cu câteva săptămâni înaintea evenimentului.