Școala românească scoasă la lumină cu banii de la Uniunea Europeană

O mică modificare în aplicarea Programului Operaţional Competitivitate a deschis drumul dotării şcolilor cu echipament didactic modern şi conectării acestor instituţii la internet. Aproximativ 1.900 de aplicaţii din toată ţară au fost depuse.

Interesant este că apelul s-a încheiat, dar încă de la sfârsitul anului trecut au fost încheiate pe SEAP precontractele de livrare pentru tablete conectate doi ani la internet, laptopuri, desktopuri şi table interactive. Supraofertarea este suportată de la bugetul de stat, iar firmele ofertante care au fost „pe faza” şi-au mărit consistent cifra de afaceri. Sunt şi exemple explozive de astfel de firme: băieţii mai isteţi decât restul din zona IT au dat efectiv lovitura. Una bună, cel puţin şi pentru şcolile în care se învăţa ca acum 100 de ani. Scrie ziaruldeiasi.ro

Pandemia prelungită are şi unele efecte pozitive: pe fondul restricţiilor care impun distanţare socială, instituţiile de învăţământ trec mai repede în era digitală, iar firmele atente la aplicaţiile pe fonduri europene au şansa să îşi mărească consistent cifra de afaceri. Totuşi, suprapunerea programelor europene din cele două exerciţii financiare întârzie punerea lor în practică. Cu toate acestea, mulţi directori par mulţumiţi de achiziţii. La fel, şi elevii.

Regimul online în care şcolile şi liceele au intrat „cu forţa” în urmă cu un an s-a prelungit peste aşteptări. A devenit evident că şcoală nu se poate face doar cu ce avem pe-acasă şi/sau cu ce mai găsesc administraţiile locale să aloce din bugetele proprii. De altfel, doar cele cu stare au găsit, dar majoritatea, nu. Salvarea a venit târziu, dar mai bine aşa decât niciodată. O mică modificare a Programului Operaţional Competitivitate a deschis drumul dotării şcolilor cu echipament didactic modern şi conectării acestor instituţii la internet. Mai multe unităţi de învăţământ au intrat astfel, la propriu, în mileniul 3, după ce la fel de multe şcoli fuseseră renovate şi dotate în ultimii ani cu tot ce trebuie - mai puţin cu echipamentul necesar predării şi testării online, mai mentioneaza sursa citata.

Monica Anisie, fostul ministru al Educatei, in timpul caruia s-a derulat acest proiect, scrie pe pagina de Facebook.

'Această perioadă a pandemiei a scos la iveală toate tarele din educație! În echipă am muncit zi și noapte și am realizat ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani!Da, s-au dotat școlile cu echipamente electronice și sanitare! Da, s-a format o mare parte a profesorilor pentru predarea online!Da, s-au desfășurat examene naționale în condiții de siguranță!Da, am introdus masteratul didactic pentru a avea în sistem profesori pregătiți dpdv pedagogic!Da, am publicat tezele de doctorat și am decis și realizarea platformei pt evaluarea celor de abilitare!Da, am creat cadrul pentru realizarea școlilor pilot, experimentale și de aplicație!Da, au fost nenumărate alte realizări și mă intreb de multe ori cum ar fi arătat școala astăzi dacă toate acestea ar fi fost făcute de când Legea nr 1/2011 a intrat în vigoare! Mulțumesc mult tuturor colegilor din echipă pentru munca depusă!'