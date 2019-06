Cod galben de ceaţă în localităţi din judeţul Harghita, sâmbătă dimineaţa

Meteorologii au emis sâmbătă o atenţionare nowcasting de ceaţă şi vizibilitate redusă pentru mai multe localităţi din judeţul Harghita, valabilă în ora următoare potrivit Agerpres.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 9:30, se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.Localităţile aflate sub atenţionarea ANM sunt: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Păuleni-Ciuc şi Racu.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.