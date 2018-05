Codin Maticiuc și Marian Godină s-au luat la harță din cauza lui Ilie Năstase: 'Și Nadia mai fumează câte un cui'. Reacția polițistului

Schimb de replici între Codin Maticiuc și Marian Godină, după incidentul în care a fost implicat vineri Ilie Năstase! Maticiuc susține, într-o postare pe Facebook, că polițiștii ar fi trebuit să fie ceva mai blânzi cu Ilie Năstase, dat fiind binele pe care l-a făcut României. Acesta a mai spus că și Nadia Comăneci „mai fumează câte un cui” și n-ar fi tocmai potrivit s-o prindem și s-o încătușăm și pe ea. Argumentele lui nu l-au convins, însă, pe Marian Godină.

„Da, ştiu. Sa bei la volan unul din cele mai grave lucruri ce poţi face. Adevărat. Sa te opui apoi testului nu ştiu de care iar e nasol. Dar când toate astea le face singurul om din ţara asta pe care-l putem trimite să-i spună lu’ Trump ceva la ureche şi in drumul spre casa sa oprească şi pe la Macron sa-i lase o atenţie apăi nu ştiu. Poate ne purtam un pic mai atent cu el? Zic şi eu.

Preţul aurului a EXPLODAT. Valoarea RECORD la care se vinde metalul preţios

I s-a spus Nasty toată viaţa, ne-am mândrit cu asta. Talentat pe teren şi bad boy in real life. Aşa a ajuns cunoscut. Asta e, mai sunt şi dezavantaje dar e tot ce avem. Şi dacă nu sunteţi de-acord atunci vedeţi ca şi Nadia mai fumează câte un cui. Când vine in ţara poate reuşim s-o surprindem si s-o încătuşam şi pe ea. Să ştim o treaba.”, a scris Codin Maticiuc, pe rețeaua de socializare.

Reacția lui Godină a fost scurtă. El i-a transmis lui Maticiuc că dacă o rudă i-ar fi omorâtă de un șofer beat, nu l-ar încălzi cu nimic să afle că vinovatul este o celebritate: "Ţi-am mai zis de multe ori că scrii fain, dar de data asta prost. La volan ai o singură calitate pentru poliţişti: aceea de conducător auto. Ideal e să nu primeşti nici mai mult, dar nici mai puţin respect decât 'nea Ion de la sculerie. Ambii te pot omorî la fel pe stradă fiind beţi la volan. Sau te-ar încălzi cu ceva că cineva drag ti-a fost omorât de o celebritate? Pe mine nu".