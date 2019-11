Codrin Ștefănescu a LUAT FOC: Degeaba vrea Klaus partid unic și preș în fața iubitului conducător

Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, vine cu vești proaste pentru președintele Klaus Iohannis care anunță, aproape zilnic, că dorește ca PSD să dispară complet de pe scena politică din România.

Citește și: Andrei Caramitru îi dă PONTURILE ZILEI lui Florin Cîțu: măsuri URGENTE pentru a aduce bani la bugetul de stat

"Degeaba vrea Klaus partid unic. PNL-partidul unic si pres in fata iubitului conducator. Pentru ca staff-ul sau de campanie e in totala degringolada. Vin vesti rele pentru el de peste tot. Gafele lui Orban, Catzu, Turcan si gasca din guvern, fuga de dezbatere, inghetarea salariului minim, cosul zilnic, concedierile masive, toate arata scadere. Scade Klaus vazand cu ochii. In fiecare zi!", scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.