Codrin Ștefănescu acuză jurnaliștii prezenți la dezbaterea lui Iohannis: Blat pe față! Lista scurtă de acoperiți

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că dezbaterea organizată de Klaus Iohannis a marcat un moment în care jurnaliștii ce i-au adresat întrebări s-ar fi deconspirat și au făcut blat pe față cu președintele.

”Libertatea presei cālcatā in picioare. Eliminarea exprimārii libere. Boicotoarea democratiei câstigatā cu sânge in Decembrie 89. Blat pe fatā si aranjamente de culise. Listā scurtā si acoperiti penibili dispusi sā ofere ode la ordin. Pe fatā, la vedere, cu maxim tupeu! In asta a constat acest simulacru de dezbatere organizat de Klaus si staff-ul PNL! Dupā care, iarāsi, si-au luat cu totii altā vacantā.”, a spus Codrin Ștefănescu.