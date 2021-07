Codrin Ștefănescu, apel fără PRECEDENT către pesediști, după eliberarea lui Dragnea

Fostul secretar PSD Codrin Ștefănescu lansează un apel fără precedent către membrii PSD și atacă extrem de dur actuala conducere, după eliberarea lui Liviu Dragnea din Penitenciarul Rahova.

"Vreau sā transmit un mesaj! Eliberarea lui Liviu a creat multā emoție, așteptare speranțā! Foarte mulți m-au sunat sau mi-au scris in sensul acesta! Unii au luat și poziție publicā, bravo lor, oameni bravi pe care ii respect! Dar sunteți și mulți cei care faceți asta pe șest. Parlamentari, primari, aleși locali ai PSD! Îmi spuneți cā sunteți pregătiți, cā stați cu “arma la picior”, cā electoratul vostru face presiuni sā deveniți mai curajoși! Atunci, fiți mai curajoși! Dați-mi, in primul rând mie, dovada cā nu sunteți speriați de gașca de securistoizi care a pus mâna pe partid! Și au făcut-o profitând de lipsa voastrā de reacție, de slugărnicia cu care i-ați pupat in fund, de spaima voastrā de a nu ajunge pe mâna sistemului care-i coordoneazā! Apoi, vorbim! La treabā!", scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.