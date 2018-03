Codrin Ștefănescu, atac EXPLOZIV la adresa lui Liviu Dragnea: Eu nu mă detonez la TV

Codrin Ștefănescu continuă războiul cu Liviu Dragnea și îi transmite că el nu se detonează niciodată la televizor și nu va da informații din bucătăria internă a partidului. Codrin Ștefănescu afirmă că el nu știa nimic despre negocerile cu SRI dezvăluite de către Liviu Dragnea.

”Vreau să fac o precizare. Eu niciodată nu o să mă detonez în direct la TV, eu nu voi dezvălui niciodată lucruri din bucătăria internă a partidului, eu am luptat și mi-am apărat de fiecare dată colegii.

Noi habar nu aveam de chestiile astea, de discuții în vie, de discuții la diverse mese, de negocieri cu SRI.

Noi vedeam la vremea aia ”statul paralel” ca un monstru cu multe capete, care se forma sub comanda lui Traian Băsescu, care nu are mamă, nu are tată. Eu și colegii mei, cei anti-sistem, ”Vocile” așa cum ni se spune, nu am fost la aceste mese. Eu cunosc Sistemul din sala de judecată, acolo unde am fost să-mi apăr colegii, acolo unde am văzut cum sunt executați colegii mei, cum sunt dați afară avocații din sală, eu lucrurile astea le știam (...) Eu vă jur că nu știam nimic despre toate aceste discuții. Noi cei din partid, care eram anti-Sistem, simțeam răsuflarea asta rece a noii Securități, dar nu aveam dovezi. Habar nu aveam că acolo se fac liste, că acolo se decide cine trăiește și cine moare. Noi trăiam cu impresia că acest monstru uriaș ne pândește, nu că ai noștri stau cu el la masă”, a declarat Codrin Ștefănescu, la Antena 3.