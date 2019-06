Codrin Ștefănescu lovește în plin CEX PSD: Încep să cadă măștile în partid!

Fostul secretar general PSD Codrin Ștefănescu, candidat la Congres pentru funcția pe care a mai deținut-o, a transmis vineri, în timp ce la sediul PSD din Băneasa se ține ședința CEX, că în partid au început să „cadă măști”, după ce mai mulți lideri importanți ai formațiunii au anunțat că merg pe mâna Vioricăi Dăncilă la Congres.

„Incep sa cadā māsti ! Multe māsti. Oameni care ieri spuneau una, astazi alta. “Colegi” care se dezic de alti colegi. De parcā nu au existat niciodatā in viata lor. Se schimbā alte reguli in timpul jocului. Si unii aplaudā zgomotos in ideea ca nu se va ajunge la ei. Sau din interese meschine. Sau pur si simplu ptr ca asa sunt ei de fapt. Asa au fost dintotdeauna dar nu ne-am prins noi. Si inca nu a inceput Congresul ! Eu voi continua alâturi de multi alti curajosi sa nu abandonam lupta ptr ideile care ne-au consacrat. Si in care multi altii cred!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Ștefănescu și-a exprimat nemulțumirea, în ultima perioadă, pentru faptul că mai mulți lideri PSD în frunte cu Viorica Dăncilă s-au delimitat de Liviu Dragnea, au abandonat lupta cu 'statul paralel' si s-au făcut ghiocel în fața oficialilor de la Bruxelles.

