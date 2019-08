Codrin Ștefănescu sare în apărarea lui Alex Cumpănașu: Niște nemernici au lansat idioțenia asta pe piață

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, sare în apărarea lui Alexandru Cumpănașu și arată că acesta este pur și simplu revoltat pentru ceea ce s-a întâmplat în cazul nepoatei sale, Alexandra și nu are de gând să candideze la prezidențiale.

”Eu nu cred ca Alex Cumpānasu are de gând sā candideze la prezidentiale. Niste nemernici au lansat idiotenia asta pe piatā din motive lesne de inteles. In primul rând de fricā! Cred insā ca Alex Cumpānasu este extrem de furios vizavi de modul in care se desfāsoarā ancheta. Si are toate motivele sā fie. Toti suntem!”, scrie Codrin Ștefănescu.